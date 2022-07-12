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她想一口吞香蕉被罵！男友姊「手法教學」　網傻：哪來的優越感

▲▼女性吃香蕉。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲原PO的妹妹想直接吃香蕉卻被唸，圖非當事人。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者鄒鎮宇／綜合報導

香蕉要這樣吃才對？一名女網友表示，她妹妹日前去男友家用餐，要吃飯後水果的香蕉時，本打算剝皮後直接送入口中，卻當場被男友的姊姊喝斥「這樣吃相很難看哦！」讓妹妹覺得很沒面子，開始反省家裡從小都沒教到這塊。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，妹妹近日第一次到男友家做客，吃飯過程都非常愉快，直到餐後全家一起吃水果，看到桌上有西瓜及香蕉，考量到西瓜要吐籽不方便，妹妹便拿起香蕉剝皮準備食用。

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「等一下！香蕉這樣吃相很難看哦」，原PO妹妹正要將香蕉往嘴裡送時，男友的姊姊突然出聲打斷；姊姊也開始教學「首先剝皮後，用另一隻手剝一節慢慢吃，吃完再剝一節再吃」，現場示範怎麼吃給妹妹看，還笑說「女生要這樣吃才雅觀，沒什麼事啦」，讓原PO妹妹當下覺得非常糗。

▲香蕉。（圖／unsplash）

▲網友認為吃香蕉不用這麼麻煩。（示意圖／unsplash）

原PO聽完妹妹抱怨後感嘆，「不過是吃一根香蕉哪來這麼多禮數！？媽媽也沒教我啊，我家男女老少都是這樣吃，沒問題啊？有，也是男方家有事吧！」事後，妹妹的男友也私下回嗆姊姊說「呵呵，家裡就是妳毛最多，才嫁不出去」。

網友看完紛紛留言，「跟他姊說吃香蕉要用刀叉才優雅，用手剝成一節一節成何體統」、「下次找她吃香腸、吃擼串、吃所有條狀物，看她怎麼剝」、「姊姊吃甘蔗的話，我看她要要怎麼剝一節一節的」、「第一次上門作客，就說客人沒禮貌的小姑，我是不會嫁啦，感覺怎樣她都有意見」、「真心覺得這樣吃很不衛生，而且手還會弄得黏黏的，光想就不舒服」、「誰會在那邊剝來吃啊麻煩死了，他姊腦子裡裝的都是淫穢思想才會覺得直接吃香蕉很難看吧」。

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