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蘇貞昌在防疫會議「細數陳時中政績」：祝福他在其他職位做出貢獻

▲▼行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌院長11日上午召開擴大防疫會議時，提到被民進黨徵召參選台北市長的衛福部長陳時中，細數他帶領下的指揮中心與衛福部，在疫情期間做出不亞於世界其他主要國家的防疫成績，而且稱讚他推動完成台灣史上預算最高的長照與少子化等政策與計畫，從長者到幼童，完善照顧體系，保護弱勢，建構社會安全網，「祝福他未來能夠在其他職位上繼續為國人服務、做出貢獻」。

指揮中心在會中向蘇貞昌表示，全球疫情上週上升14%，以歐洲升幅最大，另各國值暑期旅遊季節，國際傳播風險仍大，全球Omicron亞型BA.4及BA.5病例持續增加，漸於多國成為主流病毒株；國內疫情近一週本土病例數及中重症病例數呈現下降趨勢，輕症、無症狀比例維持近99.6%。由於暑假人流增加，將持續關注並監測變異株在暑期間對疫情之影響。

指揮中心表示，有關外界以《彭博社》公布今(2022)年6月「全球防疫韌性排名」，台灣於列入評比的53個國家中排名第52名，評論我國防疫政策一事，此排名係以各國邊境重新開放的進展、疫情及生活品質進行評比，而我國近一個月因Omicron疫情而急速上升且自前(2020)年全球疫情爆發以來，為守護國內人民健康與生命安全，於國境採取相較世界各國最嚴格的管制措施，以致排名次序較後，不過也正因實施前述之管制措施，大幅降低病毒造成之死亡率。

指揮中心指出，根據經濟學人的統計，若均以今年最新的各國資料來看，臺灣的超額死亡率僅高於賽普勒斯(人口約120萬)、紐西蘭(人口約500萬)和列支敦斯登(人口約為4萬)三個國家，而若以每百萬人的染疫死亡人數計算，臺灣仍處在於全球最低的程度，防疫成果不亞於世界其他人口密集的主要國家。

另外，指揮中心表示，為因應入境總量調升為每週4萬人次，桃園機場之檢疫審單櫃檯已調升40%量能，每小時處理量能可由900人增加至1,260人，唾液採檢站之採檢量能亦已同步擴增，每小時採檢量能擬由1,020人擴增為1,500人，而目前防疫旅宿之使用率為45.94%，足以支撐目前每週調升為4萬人之服務量能；而指揮中心也已於本月6日公告強化親友接送防疫措施，各機場亦已設置相關宣導告示，請接送之親友務必落實防疫措施。

對此，蘇貞昌表示，目前滿6個月至5歲幼童的莫德納疫苗已進口並即將進行接種作業，他請指揮中心持續與地方政府溝通並妥適安排接種規劃，另有關滿6個月至4歲幼童之輝瑞疫苗部分，也請食藥署依廠商所提供資料進行審查，未來可提供民眾多一種疫苗選擇。

蘇貞昌表示，因應入境總量調升為每週4萬人次，感謝指揮中心及交通部等部會妥適盤整規劃並調整相關量能需求，也請交通部等相關部會，持續針對國人及商業人士之入境需求進行觀察、瞭解及掌控，若有調整入境管制措施之必要，亦應就相關管制條件之調整進行超前評估及部署，以隨時反應民眾需求。

蘇貞昌說，台灣因採取兼顧經濟與防疫的平衡措施，才能於全球疫情肆虐期間，保有全世界少見的經濟正成長，而隨著全國各地疫情降溫，確診總人數下降，請指揮中心與政府各部會持續檢討各項防疫與管制措施。

最後，蘇貞昌表示，今天是中央流行疫情指揮中心成立的第904天，指揮官陳時中帶領著包括醫師、護理師等醫事人員以及整個防疫團隊，一路以來面對各種疫情狀況應對得宜，且擔負重任、倍極辛勞，在疫情期間做出不亞於世界其他主要國家的防疫成績。

蘇貞昌說，陳時中在疫情期間還領導衛福部，推動完成台灣史上預算最高的長照與少子化等政策與計畫，從長者到幼童，完善照顧體系，保護弱勢，建構社會安全網，為全體國民福利打下厚實基礎，感謝陳時中對國家社會的奉獻，也祝福他未來能夠在其他職位上繼續為國人服務、做出貢獻。

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