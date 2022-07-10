再會了！南投66年實體書店「三省堂」　將於8月底歇業

▲草屯鎮老字號書店三省堂即將歇業。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

已成立超過1甲子、堪稱南投縣歷史最悠久的草屯鎮「三省堂」書店，日前驚傳將於8月底歇業，目前店面已掛上紅底白字的「結束營業」巨幅布條，並提供圖書75折、文具6折等優惠方案；消息傳出，地方民眾都是一遍惋惜、不捨聲，感嘆獨立實體書店經營不易，也有許多人感謝業者為文教事業的長期堅持、付出和貢獻。

洪姓業者於7日當天在「草屯三省堂書店」臉書粉專PO文，指出書店已經營66年，但因「諸多時空因素」，決定在今年8月底忍痛熄燈告別服務；為答謝廣大鄉親，即日起至8月14日舉辦「最終感謝特賣會」，店內書籍及文玩具將提供破盤價格、全面出清回饋的優惠。

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▲▼草屯三省堂書店即將歇業並推出清優惠方案，吸引不少民眾把握時間前往選購、懷舊。（圖／記者高堂堯攝）

業者表示，從書店成立初始至今，與在地及鄰近城鎮的鄉親父老們結緣了三、甚至四代之久：從早期貧乏艱苦的年代，到台灣經濟起飛、教育普及，再到金融海嘯、國際全面性通膨，長年都是戰戰兢兢地艱苦奮鬥，以求「不愧對教育事業的深刻信仰」、與各世代學子們共同成長。

據了解，實體書店的經營持續受到數位化浪潮衝擊和電商平台的挑戰，年輕世代廣泛使用手機、平板電腦等載具進行閱讀，從網路購買書籍、文具，三省堂書店也無可倖免，所幸因為位於中正路與建國街路口、亦屬草屯鎮和新市區的3層樓店面屬自家所有，還能苦撐一段時間。

▲三省堂書店於草屯鎮核心市區屹立66年。（圖／記者高堂堯攝）

業者指出「在那些大時代的日子裡，數度改裝重新出發，以求實體店面的完整延續。」包括提供卡通動漫商品、在二樓佈設咖啡座，還推出「喝咖啡、學日文」課程活動，希望穩固客源和收入，可惜最後仍難逃歇業的命運。

業者提醒消費者，如還握有該店禮券、提貨券，務必於8月15日前來店使用完畢，「最後，對於鄉親朋友們過去的熱情支持，我們銘感在心，能共建堅實友誼與大家相處超過一甲子，人間有情何其難得，幸甚幸甚…珍重再見、後會有期。」