傳今拍板選北市！蔣萬安批「司馬昭之心」　陳時中：這樣形容不恰當

▲衛福部部長陳時中。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中是否參選台北市市長是大眾關注議題。陳時中今下午出席活動受訪時仍未明確表態，面對媒體詢問「徵召願意承擔嗎？」他直言「看決定結果。」不過稍早國民黨台北市長參選人蔣萬安也直批「司馬昭之心路人皆知」，陳時中則回應「這樣形容不恰當。」

今傳民進黨雙北市長人選終於敲定，選對會在今（10日）將拍板台北市徵召衛福部長陳時中，新北市徵召無任所大使林佳龍，最快13日中執會就會正式提名。

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面對選舉問題，陳時中一直以來都以「防疫」為由，未明確表態，近日參選似乎逐漸明朗，陳時中回答問題也未把話說死，今下午出席國健署舉辦的「戒菸就贏」活動時，被媒體追問「戒菸就贏和選戰有沒有關係？」他強調「這是兩回事。」

媒體也接著追問如果被徵召是否願意承擔？他也保留回應「看決定結果。」至於是否稍晚就會前往總統官邸？陳時中則回應「沒有。」

由於陳時中一路以來面對參選問題，始終持保留態度，蔣萬安今受訪時也大酸陳時中「司馬昭之心路人皆知」，認為陳時中不該把防疫與選舉混為一談。針對蔣萬安批評，陳時中則回應「這樣形容不恰當。」