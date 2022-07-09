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背包女身體不適求助派出所 癲癇突發作警消合力助送醫

▲廖姓女子因身體不適走到派出所求助。（圖／龜山警分局提供）

▲廖姓女子因身體不適走到派出所求助。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園1名24歲廖姓女子晚間出門買晚餐時，因身體不適步行至派出所尋求協助，未料當員警攙扶廖女卸下背包坐下休息時，廖女突然癲癇發作，張開雙眼、身體僵硬不停抖動，警方立即通報119消防人員到場，且通知廖女家屬到派出所，所幸在警消合力送醫救治後並無大礙，家屬對於警方能夠即時給予協助深表感謝。

▲癲癇症發作的廖女倒在椅子上。（圖／龜山警分局提供）

▲癲癇症發作的廖女倒在椅子上。（圖／龜山警分局提供）

龜山分局坪頂派出所警員丁勝隆於8日晚間7時擔服值班勤務時，見一女子、走進派出所停車場，原以為是來報案的民眾，怎料廖女突然腿軟差點倒地，立即上前關心，廖女表示其身體不適、頭暈想吐，欲借地方休息，員警立即攙扶廖女至所內沙發區坐下。

▲警消人員合力將廖女送醫，所幸治療後並無大礙。（圖／龜山警分局提供）

▲警消人員合力將廖女送醫，所幸治療後並無大礙。（圖／龜山警分局提供）

沒想到解下背包的廖女突然癲癇症發作，陷入昏迷且身體不斷抽蓄，員警見狀旋即撥打119通知消防人員到場，所內眼尖員警發現廖女是住在派出所附近的居民，便立即驅車前往廖女住處通知其家人，在消防人員救治之下廖女終於恢復意識，警消合力將廖女送醫治療後並無大礙，在旁著急的家人對於警消能即時給予幫助，頻頻表示感謝。坪頂派出所所長孫維鴻表示，對於同仁能夠即時反應給予患者必要的協助表示相當的肯定。

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