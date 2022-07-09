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安倍到家了！日相岸田趕回東京　「親赴宅邸弔唁」身影曝光

▲▼ 岸田文雄前往安倍家中哀悼，停留約10分鐘。（圖／路透）

▲ 據信載著岸田文雄的車輛離開安倍住宅。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日於奈良市街頭演說中遇刺身亡，遺體9日下午抵達位於東京的家中。上午剛結束助選行程的首相岸田文雄也從山梨縣返回東京，稍早被捕捉到前往安倍宅邸，親自表示哀悼與慰問。

日本參議院選舉將於10日舉行，安倍8日就是在發表助選演說時遇害。事後參院大選仍將照常舉行，岸田9日上午也照原定計畫，赴山梨縣富士吉田市助選，街頭演說現場明顯戒備森嚴，每10公尺就有一名警務人員站崗，且設置金屬探測器，可見維安加強許多。而他下午則返回東京，為安倍哀悼。

載有安倍遺體的靈車9日清晨自奈良的醫院出發，當地時間約下午1時35分抵達位於東京涉谷區的宅邸，妻子安倍昭惠全程在副駕駛座陪伴。綜合NHK、富士新聞網報導，岸田下午約1時50分前往安倍家中弔唁，停留約10分鐘，媒體也捕捉到他戴著口罩，坐在車子後座的身影。

安倍晉三家鄉山口縣下關市事務所稍早也宣布，11日及12日將分別為安倍舉行守夜及葬禮，喪主為安倍昭惠。自民黨安倍派人士透露，地點預計設於東京都內寺院。

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