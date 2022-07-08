快訊／安倍晉三中彈心肺停止　謝長廷：我們第一時間已慰問家屬

▲謝長廷曾於2022年3月與安倍晉三會談。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

記者蘇晏男／台北報導

日本前首相、現任日本第一大派閥「安倍派」會長安倍晉三，今（8日）在奈良助選演講過程中，胸口中彈，倒地流血、意識不清，甚至傳除心肺停止，緊急送醫治療。對此，駐日代表謝長廷表示，「我們已在第一時間電話其家屬表達關切和慰問之意，並持續密切關注事態發展。」



綜合日媒報導，安倍晉三8日上午到奈良西大寺車站前替候選人站台助選時，不幸在演講時，胸口遭開槍擊中，倒地流血、意識不清，甚至傳除心肺停止，緊急送醫治療。目前據悉兇嫌是1名約40歲左右的男子，已當場被警方逮捕。另據NHK記者指出，他在現場聽到連續2聲槍響。

對此，謝長廷在臉書表示，「體報導稱前總理心肺停止，並迅速以直昇機送往奈良醫院搶救，我們已在第一時間電話其家屬表達關切和慰問之意，並持續密切關注事態發展。」

安倍晉三中彈消息傳出後，諸多民進黨立委發聲祈福。王定宇表示，「祈求安倍前首相平安！」鄭運鵬說，「祈願台灣的好朋友安倍晉三總理平安度過難關，我們在台灣為您加油。」趙天麟表示，「日本前首相安倍晉三演講中遭槍擊倒地，甚盼一切平安」。

賴品妤說，「為安倍前首相祈禱，盡快脫離險境」。高嘉瑜表示，「令人震驚！！！安倍晉三對台灣十分友善，真的難以置信兇手竟然在日本街頭公然開槍！」