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BA.5傳播力增20%！羅一鈞曝「2關鍵」社區有防火牆：不擴大篩檢

▲▼中央流行疫情指揮中心。疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心。疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台灣昨天確認首起BA.5本土病例，為境外移入傳染給接機家人的群聚，初步匡列1密切接觸者篩檢陰性，疫情無外擴。針對是否進行加強第二圈篩查，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，第二圈還是要看第一圈篩檢情況，至於更擴大篩檢，目前還有社區感染、另民眾感染過還有免疫防火牆的保護之下，沒有考慮升級相關採檢措施。

根據指揮中心資料，事件起於6月19日一名母親帶著兩名子女自美國返台，入境時有咳嗽、發燒、耳朵痛等症狀，唾液篩檢驗出陽性，為指標個案，經定序確認感染BA.5，後續小孩也於檢疫期間確診。由於母子三人返台時，是由指標個案的母親與兄長前往接機，其兄在6月24日出現症狀，快篩陽通報確診，案母則是在6月29日擴大採檢驗出陽性、6/30確診，目前整起群聚5人都是無症狀或輕症。匡列相關接觸者共1人，為案兄友人，檢驗結果為陰性，列自我健康監測。

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有媒體提問，BA.4、BA.5傳播力比較強，是否應該進行第二圈匡列篩檢，羅一鈞回應，BA.4、BA.5傳播力比先前Omicron增加20%，就此增加幅度還是需要特別注意保持好防疫措施，所以相關管制措施、社區部分是沒有要鬆綁。

至於篩檢，羅一鈞說，目前指揮中心是針對入境確診個案進行定序，確認感染新變異株會針對同行同住家人進行PCR檢驗，所以還是要看第一圈採檢結果，再評估是否需要第二圈採檢，至於更擴大篩檢，評估有社區感染和免疫防火牆保護之下沒有要升級篩檢措施。

▲▼7/6新增2例本土OmicronBA.5關聯圖。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞昨表示，該起群聚5人在桃園機場到台中路上全程車窗緊閉，沒有喝水飲食或脫口罩，「可能是車窗緊閉通風比較差一點」。不過，指揮中心暫不考慮限縮親友接送限制，但提醒5項防疫措施，包括接送者至少需接種2劑疫苗，親友上車前應針對手部、鞋底、行李進行消毒，車內不飲食也應保持充分通風。

羅一鈞解釋，車子若一直處於車窗緊閉狀態，即使有開冷氣，帶有病毒濃度的空氣沒有新鮮空氣中和，依然會在車內循環。不過，車窗要開幾公分，或者何時要開窗，並沒有客觀量測規定，只能靠主觀感受，像是坐在車裡覺得悶了，就可打開窗戶讓放新鮮空氣進來，到機場接機時也要打滿疫苗，並在後續確診時及時通知親友做後續自我健康監測。

▲▼中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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