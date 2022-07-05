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水溝危及球員安全！國民黨轟新竹棒球場有陷阱　檢視林智堅施政批官僚

▲▼國民黨召開「新竹桃園美利堅，市民協尋落跑堅－林智堅欺騙市民戲碼大公開暨落跑勳章頒贈會」記者會，文傳會副主委林家興、文傳會副主委何志勇、桃園市議員參選人凌濤、桃園市議員參選人孫韻璇共同出席主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲文傳會副主委何志勇。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

針對新竹市棒球場設施問題，國民黨今（5）日上午召開記者會。職棒選手、清華大學副教授林琨瀚指出，他和立委鄭正鈐、民眾黨立委高虹安會勘時，發現排水溝位處紅土跟休息室之間，使水溝成為球場的一部份，容易導致球員接高飛球、界外球時發生危險。鄭正鈐提到，新竹市議員黃美慧行文要會勘球場，卻遭市政府拒絕，痛批新竹市府不尊重議會。

林琨瀚指出，先前味全龍總教練葉君璋去看球場時就已經提出此極需改善狀況。第二，球場上方原有一記分板，拆掉後該位子保留並漆上淺灰色。但對打者來講，此處應該要是深綠色或黑色的背板，以利球員看球。

林琨瀚說，他上週去看球場時，此處已漆成深色，應是葉君璋提出質疑後改善。另外林琨瀚也擔憂，該背板過低，讓後方新蓋的民宅暴露，將來如住戶入住後會有燈光，會不會影響到打者跟投手投球的高度，日後需要觀察。

鄭正鈐也質疑，新竹市政府非常官僚，不尊重新竹市議會，黃美惠6月24日行文給新竹市政府要會勘，竹市府卻公務處跟教育處卻分別以「監察委員要視察，工程未竣工，建議竣工後另行安排」、「本案仍在施工，議員所請，本府歉難辦理。」兩不同理由不允許黃6月28日會勘，但立法院6月29日也去會勘，這讓鄭正鈐痛批，中央的監察院會勘就可以，市議會要會勘就不行？

鄭正鈐強調，球員安全很重要，深色背板問題容易解決，但水溝問題方面，新竹市政府說要用軟墊，在上面弄人工草皮，但下面是鐵製隔欄，原先穿釘鞋在紅土上跑，跑到該處感覺肯定不一樣，尤其是在做激烈運動時，跑步追球時遇上土地材質改變，對運動員來講不是非常危險？

鄭正鈐也指出，護欄高度非常矮，如球員要接高飛球、界外球時，跑到此處卡到護欄容易翻過去，也是相當危險。他另外補充，球場與住宅區距離近，其他洲際棒球場都會用隱形護網保護，但新竹市棒球場的觀賽座位區非常抖，球迷區的護網也很矮，球可能直接打到座位區。鄭正鈐認為，球迷的安全性必須被考量，棒球場周圍的交通、停車、噪音問題也都須改善。

鄭正鈐批，新竹市長林智堅即將離職，不會有太多心思。他呼籲代理市長一定要將棒球場問題好好解決，也希望新竹市政府尊重議員要求，勿官僚式搪塞。

何志勇補充，美國的西雅圖水手隊、舊金山巨人隊，都是在科技城市，也都成為棒球重鎮。新竹市是台灣的科技之都，當然也應該有一座最科技的棒球場，那就要多學習前人的經驗。至於葉君璋日前表示「不可能讓球員冒險」，是小聲說重話，新竹市府一定要嚴肅對待球場的缺失，並且儘速從根本完成改善。

何志勇說，過去東京巨蛋，有「天花板太乾淨，高飛球會被吃掉」的案例，臺灣在做事前應要看看別人怎麼做，很多小地方可以學習。何志勇也表示，市議員監督市政府天經地義，不能因黃美慧是國民黨籍就不行，監察委員就可以。他呼籲，希望林智堅離任後，他的團隊能完善棒球場的問題，讓中華職棒在7月22日如期開打。何志勇最後期待，新竹棒球場重建是盛事，7月22日歡迎大家來新竹看棒球。 

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