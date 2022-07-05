7／15起國旅補1300元！買高鐵票「再打65折」優惠好康一次看

▲高鐵推出多項國旅優惠遊程。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

暑假來臨，交通部觀光局也祭出國旅振興計畫，7月15起平日住宿最高可折1300元。台灣高鐵公司也推出「旅行百百派」旅運振興方案，旅客還可享有車票65折優惠，會員還可享「月月Go有禮-指定車次88折」、「美好驚喜 指定會員專屬」及「高鐵假期點數折抵放大三倍」等優惠。

高鐵公司表示，旅客可上「旅行百百派」網站遊玩測驗小遊戲，在7月15日至8月15日間於臉書分享測驗結果，就有機會抽中高鐵標準車廂半價券，每週抽出100名幸運兒，預計送出600張高鐵標準車廂半價券。

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▲高鐵推出「旅行百百派」優惠專案。（圖／高鐵）



高鐵公司也推出多項振興優惠方案，以高鐵假期為例，包括大省專案、Cool夏玩台北、暑期親子、毛小孩、美食饗宴之旅等優惠方案，平日四人同行、台北出發入住高雄福容大飯店，每人只要2,490元起，還有加贈臺北捷運24小時卡、每房贈送1位兒童免費入住、加贈毛小孩備品、專人專車導覽等不同好康。

「飯店聯票」65折專案部分，高鐵與160家飯店合作，旅客於飯店官網訂房，並加購即日起至9/30之車票，即可享標準車廂對號座或商務車廂75折起優惠，7、8月入住長榮集團及凱撒集團指定飯店，更可享加購高鐵票65折。

「國旅聯票」75折專案部分，提供近千項旅遊商品加購高鐵票優惠，旅客透過klook、KKday、易遊網、ibon、雄獅五個合作平台購買景點門票、熱門體驗、交通接駁及特色遊程等指定商品，加購即日起至9/30之車票，均享標準車廂對號座或商務車廂75折起優惠。

▲▼高鐵推出多種遊程專案，適用親子、自由行等不同對象。（圖／高鐵）

另外高鐵也針對會員推出專屬優惠，如「月月Go有禮-指定車次88折」、 「美好驚喜 指定會員專屬」、「高鐵假期點數折抵放大三倍」，優惠包括每月四次指定車次標準車廂對號座88折；7/6至9/30活動期間，會員隨機享二次標準車廂對號座購票77折、82折或88折優惠；TGo點數折高鐵假期行程放大3倍，最高折抵1200元。

另外還有會員獨享回數票優惠，7/1至9/30間將可搭乘次數在效期內使用完畢者（不限購票日期），即可獲贈不限區間之標準車廂對號座5折起電子優惠券乙張；即日起至8/31針對12歲至18歲少年推出少年優惠，提供指定班次適用5折、75折或88折之優惠。