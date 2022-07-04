前台大醫喊「出國72小時前PCR沒意義」　指揮中心：那是日本規定

▲7/4中央流行疫情指揮中心記者會（左起）醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

台大感染科前醫師林氏璧近日將前往日本旅遊，他今（4）日在粉專透露自己第1次被戳鼻子，一家四口自費1.4萬驗PCR，不禁開始想在這到處是病毒的年代，為何還有上機72小時前要有PCR陰性的規定。不過指揮中心發言人莊人祥表示，那是日本的規定。

林氏璧提到，不僅日本，就連入境台灣也須出示48小時內PCR陰性證明，他不解「到底有什麼意義？」就醫驗PCR前後待了快1小時，與許多生病掛號的患者同處一個空間，「即使原本我沒有染疫，搞不好這樣去就不小心被傳染了。更別說從現在開始到機場，飛機上，一路上才是最容易染疫的時候。」

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莊人祥則回應「72小時是日本規定不是我們規定」，他解釋，國外入境台灣需有48小時陰性PCR報告，但林氏璧現在是要出境，所以需符合日本規定。

此外，林氏璧也認為PCR檢驗一次3500元太貴。對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，也有3000元價格的PCR，目前急件約落在4000~5000元，一般件則3000~3500元，「各國規定不同，有的利用抗原、自費1000就可以」，但他強調，目前PCR行情就是如此，指揮中心也已多次估算過，並沒有降價的空間。