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本土仍未見2字頭！專家曝「關鍵原因」　入境人數可再放寬

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲專家直言，台灣本土疫情正處於「拉尾巴」階段。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情趨緩，原本有望近日降到單日2萬例左右，但接連兩天假日仍在3萬多例，讓不少人疑惑為什麼下降速度比想像中慢？對此，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，這屬於正常現象，本來就會「拉尾巴」。而針對入境人數，他也直言「以現在確診人數去看，其實是可以再放寬的。」

黃高彬說明，疫情下降到一個程度時，本來就會「拉一個尾巴」，很多之前沒有被感染的人，疫情降溫後，活耀度會增加，因此陸續感染。他也舉例，最典型的例子就是台北市疫情爆發時，新北也跟著上升，因為很多住新北的人都是在台北工作，所以跟著人口密集程度高的台北一起感染。

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黃高彬說，台北感染到一個程度，現在就維持2~3千例，但新北仍有一部分可能原本就在新北工作，在疫情嚴重時，自我保護程度比較高，疫情慢慢降溫後，這些在台北活動比較少或不常待在像台北人口密集度那麼高地區的人，就會因為些微的放鬆而陸續感染，就像後續疫情一度升高的台中和高雄一樣。

針對拉尾巴現象，黃高彬強調，拉尾巴一定會有一段時間，但頂多一個月到一個月半月左右，7月中案例還是有望下降，尤其現在死亡數也因為病例數下降跟著降低，以台灣2千3百萬人口去算，只要確診人數佔0.1%以下，也就是單日2.3~2.4萬左右，就不用太擔心，一樣可以持續做一些防疫管制上的放鬆。

而針對Omicron亞型變異株BA.4和BA.5，黃高彬也坦言，不排除已經有本土個案，雖然不敢說社區裡沒有案例，但至少目前看起來，BA.4和BA.5比台灣流行的BA.1和BA.2的症狀還輕，所以也不用過度恐慌。

另外，在入境人數鬆綁方面，黃高彬也直言「應該可以更鬆，現在確診人數已經接近全人口的0.1%以下，所以可以考慮再放鬆。」但針對交通部用防疫計程車量能去預估，可以開放到4萬人，黃高彬則認為，用防疫計程車量能去推估，沒什麼意義，比較重要是看確診人數，加上現在重症不到0.4%，醫療量能是綽綽有餘，單用防疫計程車去估是不對的。

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