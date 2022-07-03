人妻嬌羞連結老同學！他爽喊：射滿妳　綠帽夫見「三點全露」崩潰

▲苗栗人妻重逢高中同學，進而發展出婚外情，丈夫發現後憤而對小王提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／苗栗報導

苗栗人妻重逢高中舊識，2人進而發展出婚外情，人妻還經常自拍三點全露裸照供小王欣賞，並相約摩鐵嘿咻至少6、7次，事後更互傳鹹濕對話，包括，「射滿妳的小穴」等。案經綠帽夫提告求償，法官審理後，判小王須賠償15萬元。全案可上訴。

人夫指控，小王明知道其妻子的已婚身分，卻仍大膽與妻子交往，並經常一同出遊、逛街，妻子還曾自拍裸照給小王看，2人甚至還相約到摩鐵嘿咻至少6、7次，而此事在他發現並質問後，小王也向他承認2人的姦情，讓他大受打擊，憤而對小王提搞求償。

對此，小王雖坦承與人妻發生過關係，但他並不知道人妻已婚，再者，有幾次的性行為是在人妻離婚後才發生，就連傳送裸照也是在人妻離婚後發生。另外，人夫曾向他的妻子承諾，不會對他提出告訴，如今卻失信違反約定，這明顯違法了民法第148條第2項規定之誠實信用方法，因此請求法官駁回人夫之訴。

法官審理時勘驗證據，發現人妻與小王交往期間人妻並未離婚，且2人在人妻離婚前也已發生過一次關係，因此認定小王侵害了人夫配偶權。至於傳送的曖昧訊息，內容曾提及，「愛妳，趕快睡覺，晚安」、「射滿妳的小穴，愛妳」等，人夫並無法提出證據證明訊息時間是在離婚前所發生，法官因此不採信，最終判小王須賠償15萬元。全案可上訴。