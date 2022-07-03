相親帶23個親友瘋狂亂點…男見帳單傻眼　她慘倒貼：很委屈

圖文／CTWANT

大陸一名女子去相親，男方很大方說要請客吃飯，女方親友聽說男方很有錢，便想考驗一下對方，竟呼喚親朋好友，找來了23個人，有些親友得知是男方付錢，把所有想點的全都點了，最後帳單金額近2萬人民幣（約新台幣8萬8千元），男方僅付了5千元（約新台幣2萬2千元），剩下的錢交由女方自己支付。

綜合陸媒報導，一名女子前往相親，被親友知道男方很有錢，便想了個計劃告訴女子，女子也不知道在想什麼便同意了，接著呼喚親朋好友都來，總共來了23個人，坐了滿滿4桌，本來來的這些人大約平均一個人也就花2百元，總共也不超過5千元，沒想到有些親友一聽是男方付錢，開始瘋狂猛點菜，好酒好煙全部點，最後吃完還打包帶走。

男方結帳看到帳單近2萬當場懵了，一看帳單貴的幾乎都是名貴煙酒，讓他相當傻眼，經調解，最後男方只付了自己包廂的5千元，剩下1萬多需要這位女子自己支付。

女子也是滿腹委屈，自己無力承擔這麼大的經濟損失，便在親友群裡面希望大家幫忙分擔，一人出700元，但大部分親友都表示自己只是受邀去吃頓飯而已，並沒有拿煙酒，自己不會出那麼多錢，頂多給200元，最後女子仍自己倒貼了一萬多。

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