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跟騷法上路滿月！新北警受理67案　女學員跟蹤帥教練...下場慘了

▲桃園市林姓現役軍人去年8月在桃園區某KTV唱歌，卻趁機偷拍短裙辣妹裙底風光，當場被辣妹友人發現悄悄報警處理。（示意圖／達志影像）

▲跟蹤騷擾防制法從6月1日正式上路，至今已滿一個月，新北市警方一共受理了67件的跟騷案。（圖／達志影像）

記者戴上容／新北報導

跟蹤騷擾防制法從6月1日正式上路，至今已滿一個月，新北市警方一共受理了67件的跟騷案，其中家暴類型的跟騷就佔了近半數，而陌生關係人的跟騷也有37件，而這些跟騷案件中，最常見的類型就屬通訊騷擾，也就是利用手機通訊軟體發送訊息，手機已成為跟騷犯罪工具排行榜的第一名。

▲▼手機放在車上不論遇冷遇熱都會讓手機的螢幕壞掉。（示意圖／達志影像）

▲這些跟騷案件中，最常見的類型就屬通訊騷擾，手機已成為跟騷犯行排行榜的第一名。（圖／達志影像）

新北市婦幼警察隊隊長林子翔說，跟騷法上路一個月來，新北市警方共受理67件的跟騷案，當中有39案的被害人提告跟騷罪，警方也已核發54張的告誡書，部分被害人報案時表示，只希望警方告誡對方不願提告，由於普通跟騷罪屬告訴乃論，六個月內都能提出告訴，而目前並未發生持械跟騷的案件。

而分析這67件案件中，利用手機通訊軟體騷擾就佔了38件，排行第一名，盯梢尾隨也占了36件，第三名則是歧視貶抑占了33件，婦幼隊長林子翔說，其實一件跟騷案會同時伴隨著多種騷擾行為，而手機及通訊軟體的普及，也造就通訊騷擾的便利性，利用簡訊、line或message，就能達到騷擾人的目的，也因此通訊騷擾佔的比例最高。此外觸犯跟騷罪的性別男性佔了8成，女性則佔1成，這當中也包含同性跟騷。

警方分享幾個案例：新北市一名超商女店員綁著馬尾，長相可愛亮眼，一名前往超商購物男客一見鍾情，儘管雙方年齡差距17歲，但男子多次利用購物時表達追求之意，女店員已明確拒絕，但男客頻繁登門示愛，讓她不勝其擾，最後向警方報案提告跟騷，員警找來男客發給他書面告誡並函送偵辦，男客這才驚覺已觸法！

新北市一名健身房教練長相帥氣、身材壯碩，女學員對他一見傾心，多次用手機發Line邀約教練燭光晚餐，表達想跟教練進一步交往，但男教練已有女友，於是也明白拒絕對方，不料女學員竟然跟蹤男教練下班返家，讓教練相當害怕，於是向警方報案希望能對女學員提出書面告誡。

另外，新北市一對分手情侶檔，戀愛時轟轟烈烈，分手後前男友不甘心，覺得女方劈腿，於是不斷以手機通訊軟體侮辱謾罵女方「破X」等不堪入目的字眼，甚至還恐嚇女子，手上握有雙方交往時拍攝的性愛影片，威脅複合，女子驚恐報警，員警前往男方家中搜索，將他依跟騷法及妨害秘密等罪送辦，同時也協助女子聲請保護令獲准。

警方呼籲，民眾如果遇到跟騷行為，記得要立刻撥打110報警，也建議民眾手機下載報案視訊APP，在能力範圍許可下，建議還是要做適度的蒐證，例如用手機拍攝對方跟蹤尾隨的畫面，或是錄下對方侮辱謾罵的對話，或是把傳送的不當訊息截圖保留下來，交給警方偵辦，也能成為定罪的證據! 當然遇到跟騷前提也要找一個安全的地方，像是如果附近就有派出所是最好的，如果沒有，也能就近到超商或店家請求協助，不要讓自己陷於獨自一人的危險， 而平常身邊也能攜帶一些防身器材，像是辣椒水。

新北市警局長黃宗仁說，跟騷法上路後，民眾享有生活不被跟騷的權利已獲得保障，也呼籲市民都能守法，尤其是在追求同性或異性的過程，絕對不要覺得「只要我喜歡有甚麼不可以」過去對於恐怖情人或過度追求者的跟蹤騷擾，可能會覺得無奈，但新法上路後，新北市警方絕對會落實執行新法，充分保護市民安全。

▲▼跟騷法上路滿一個月，新北市受理67案 。（圖／新北市警局婦幼隊提供）

▲跟騷法上路滿一個月，新北市受理67案 。（圖／新北市警局婦幼隊提供）

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