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快訊／快篩實名制第三輪今上路、幼兒莫德納何時到　莊人祥14:00說明

 ▲▼中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7/1）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。今（1）日多項措施上路，包含快篩實名制第三輪、0-6歲學齡前幼兒免費提供5劑快篩第二輪、擴大實施「機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統」相關工作人員第二次追加劑（第四劑）等，相關情況預期記者會中說明。

幼兒莫德納疫苗原本擬定昨天抵台，但因為文件問題造成延遲，中央流行疫情指揮中心醫療應變組組長羅一鈞昨說明，莫德納文書作業所遇到的狀況已經排除，正在重新安排班機時間，等班機時間確定就可以和大家報告何時抵達。

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根據ACIP會議結論，6個月至5歲幼兒莫德納 COVID-19疫苗接種建議包含：目前國內處於社區流行階段，建議6個月至5歲幼童接種莫德納 COVID-19疫苗，以降低染疫後重症及死亡之風險。經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議接種兩劑基礎劑，每劑須接種0.25ml（含25μg mRNA)，，兩劑間隔4至8週以上。

今天起多項7/1新至上路，第三輪家用抗原快篩試劑實名制販售今起上路，延續第二輪做法，每個販售據點每天配送份數117份，以及取消單雙號的購買限制。

另因應應滿6個月至5歲幼兒COVID-19疫苗施打作業尚未進行，為保護幼兒健康，今天（7/1）起免費提供第二輪5劑家用抗原快篩試劑給學齡前幼兒(0至6歲)，民眾可持2015年9月2日(含)以後出生的學齡前孩童健保卡，至各快篩實名制販售據點再免費領取一份5劑家用快篩試劑。

至於機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，自今天（7/1）起可評估自身染疫風險與意願後，接種第二次追加劑。

指揮中心指出，本次開放對象係依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)於6月27日專家會議決議「為降低邊境逐步開放後，新型變異株對於國內防疫之衝擊，且目前國內仍處社區流行階段，建議『機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員』可評估自身染疫風險與意願後，接種第二次追加劑；前述對象經評估自身風險後有意願接種，建議與第一次追加劑間隔5個月以上接種」，故提供該等對象第二次追加劑接種，以維護社區安全。

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