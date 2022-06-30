快訊／今本土+38846！各縣市確診分佈曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增38,846例本土個案，另增96例境外和118例死亡。本土個案以台中5639例最多，其次依序為新北5339例、高雄4924例、桃園3723例、台南3363例和台北3082例。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日新增之38,846例本土病例，為18,066例男性、20,763例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(5,639例)、新北市(5,339例)、高雄市(4,924例)、桃園市(3,723例)、臺南市(3,363例)、臺北市(3,082例)、彰化縣(2,631例)、屏東縣(1,571例)、雲林縣(1,114例)、苗栗縣(942例)、南投縣(881例)、新竹縣(872例)、嘉義縣(809例)、新竹市(808例)、宜蘭縣(718例)、花蓮縣(666例)、基隆市(493例)、嘉義市(483例)、臺東縣(467例)、澎湖縣(178例)、金門縣(129例)、連江縣(14例)。

指揮中心指出，今日新增118例本土病例死亡個案，為62例男性、56例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、115例具慢性病史、75例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年4月29日至6月27日，死亡日期介於5月24日至6月27日。

▲▼指揮中心公布確診及死亡個案。（圖／指揮中心提供）