竹科為「台積電」逼遷寶山望族祖墳龍穴　詆毀雜林糟蹋人

▲鄭家墓園擁有178年歷史，如今卻面臨拆遷命運。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

位於新竹縣寶山鄉的鄭用錦派下家族墓園，占地4千坪，1844年興建至今已178年，歷史悠久，不過，最近面臨拆遷命運。原來，新竹科學園區管理局為了替台積電二奈米新廠找地，前年開始徵收寶山鄉大崎村一帶、約27萬坪土地，其中包括鄭家墓園。

鄭家後代委曲求全，願意把墓園範圍縮減至3百多坪，希望保留原貌，其他3千多坪同意竹科管理局徵收，不料，竹科管理局悍然拒絕，並發文要鄭家後代自行拆遷，否則將「逕行起掘」。

▲鄭家後代為了保留墓園，不排除打行政官司。

「這根本是跟死人搶地！」鄭家代表鄭安孺痛批竹科管理局鴨霸，為「護國神山」「台灣之光」台積電的擴廠需求，不僅活人土地要徵收，連死人安息之地也不放過，且無協商餘地，吃人夠夠！

鄭安孺告訴本刊，2年前接獲竹科管理局通知，說要徵收鄭家4萬5千坪土地，目的是要讓台積電興建新廠，她心想台積電是護國神山，為了國家發展，與家族成員討論後勉強同意，但要求保留墓園。

▲鄭家墓園擁有178年歷史，入口處還有日治時代的鳥居建築。

鄭說，當初她參加說明會，看到說明書把鄭家墓園畫為「雜林」，以為不在徵收範圍，所以今年1月才會簽下同意書，沒想到3月收到限期拆遷的公文，讓全體家族成員炸鍋！

更扯的是，竹科管理局還告訴鄭家，日後遷葬時要把先人骨骸全部拿出、一一陳列，並要在里長陪同下，檢查有無狗、豬等獸骨混雜其中，避免不肖人士詐領遷葬補償費。

▲文史工作者吳慶杰（圖）認為，竹科管理局的徵地行為像是「滅村」。

「這些話簡直是糟蹋人！我們要的是一份尊重！」鄭安孺表示，鄭家墓園依山傍水，猶如獨院別墅，在寶山屹立近2百年，如今卻因竹科管理局一句話說搬就搬，要求鄭家祖先與其他被迫遷葬的2千多名亡者，一起擠在納骨塔，就像要祂們從別墅搬到蝸居公寓，不要說後代反對，她擲筊請示，27位葬在墓園的祖先也不同意！



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