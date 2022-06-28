陳時中突公開現身！嗆陸禁我竹莢魚「手段不當」　公布檢驗結果自清

記者洪巧藍／台北報導

台灣白帶魚、竹莢魚外包裝被中國大陸驗出新冠病毒陽性，遭陸方禁止進口。衛福部長陳時中今日下午突然公開現身回應，食藥署已經完成國內竹莢魚、白帶魚8件、34支檢體全部都是陰性，並且開嗆「有些國家在疫情期間作無謂指控，認為極其不當」，更批評「出口地方沒有驗出新冠，卻在進口地方驗出，可能是進口當地的食品管理需要注意」。

▲指揮中心指揮官陳時中說明我國輸出白帶魚、竹莢魚產品檢驗品質無虞。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心昨（27）日宣布，未來除非有重大政策，否則指揮官陳時中將不會主持疫情記者會，改由莊人祥、羅一鈞說明疫情。陳時中昨天與今天連續兩天沒有出席疫情記者會，但今天於記者會後約下午4時突現身疾管署記者室，只為說明日前我國竹莢魚、白帶魚因為在陸被驗出驗出新冠病毒檢驗陽性遭禁止進口的後續作為。

陳時中表示，他自己在解除居家照護回來上班後隨即指示食藥署進行相關檢驗，於6月27日在基隆A公司和宜蘭B公司，總共採8件產品，內外包裝34支塗抹拭子檢體，檢驗新冠病毒核酸結果都是陰性。

包含在宜蘭公司5件不同製造批號竹莢魚共20支塗抹檢體，檢驗與複驗都是陰性；基隆公司則是在冷凍庫隨機採檢3件不同製造檢體，包含冷凍魷魚、花枝排、蝦堡等產品，總計14支塗抹拭子檢驗也都是陰性。

陳時中直言「有些國家在疫情期間作無謂指控，貿易上不當手段，認為極其不當，我們自己也做相關檢驗，證明產品沒有問題」。

陳時中說，世界各國除了中國有特別對冷凍食品外包裝驗出新冠病毒，其他各國都沒有，我方要強烈來講「出口地方沒有，如果到進口地方驗出有，應該進口當地食品管理要更貼切一點，而不是沒有確切證據下，無端做這種貿易障礙、禁止進口，相當不當」。

陳時中強調，衛福部檢驗端會做農委會與漁民的強烈後盾，如果對方有所指控，就會做相關檢驗證明，國際貿易不該有這樣的事情，面對不公平待遇要自己先證明。