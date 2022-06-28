974萬保時捷第一天就壞！她開20mins「變烤箱」熱傻　地獄真相曝

▲她花近1千萬買一輛保時捷。（圖／翻攝自1818黃金眼）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州一毛姓人妻日前花了220多萬人民幣（約新台幣974萬元），買了一輛保時捷，結果一開上路就發現冷氣效果不好。一開始業務員稱是恆溫冷氣效果，然而檢測後發現冷氣的壓縮機是壞的。毛女怒斥，在提車之前，車子的冷氣壓縮機就檢測出有問題，但在付款之前對方都沒有跟她說。

據《1818黃金眼》報導，毛女當時買的時候車價是220多萬（人民幣，下同），去年8月訂車，今年5月29日把車開走，路上就發現冷氣效果不好。

毛女控訴，「20多分鐘的路程我都汗流浹背，我就問業務員，我說這個車怎麼不冷，很熱，然後業務員跟我說這個是恆溫冷氣，隔天我老公回來之後，他開了也很熱，生氣說買個200多萬的車竟然冷氣都沒有。」

▲她開保時捷汗流浹背。（圖／翻攝自1818黃金眼）

毛女之後把車又開到售後服務點，工作人員對車子進行了檢測。她表示，「檢測之後說是冷氣的壓縮機是壞的，這邊負責售後的跟我說這個車其實4月14日就檢測了，冷氣壓縮機就是有問題，可在我付款之前都沒有跟我提任何一個字。」

對此，杭州西湖保時捷中心王經理解釋稱，4月份工作人員檢查時發現沒有制冷劑，一根雨刷噴水管也有些堵，後來都修好了，在交車時都告知了毛女，對方也在合約補充協議和維修單上簽了字。

維修單上寫了2項維修，分別是制冷劑和蓋鉸鏈上的軟管。毛女表示，「交車當天他就讓我先簽了一大堆的法律文書，簽完了之後才再帶我去看車。」對於為什麼不先驗車再簽字，她回應，「業務員說外面下雨，讓我在屋裡先簽完，簽完了再去外面，後面去看車發現雨刷出水管是堵塞的，然後他就跟我說配件已經在路上了，到時候原廠的配件給我裝上，然後跟我說幫我加了油和制冷劑，因為我不懂車，我還以為是福利。」





▲杭州西湖保時捷中心王經理。（圖／翻攝自1818黃金眼）

對於毛女說先簽字才驗車的說法，王經理否認，「通過門店監視器畫面看了過程，是先帶她看車再在合約上簽字。」

毛女控訴，「先給我埋個坑，然後再讓我往裡跳，然後再給我車，這種車我不要，冷氣壓縮機有問題，我可以選擇買不買，現在已經讓我簽了字了，結果變成我的責任了。」

王經理表示，門店目前已經重新預訂了冷氣壓縮機，考慮到客戶體驗，可以通過贈送保養和延保的方式補償對方。不過，毛女並沒有接受，雙方仍在協商中。​​