「地表最強里長」每周處理2噸麵包：沒任何條件、用悠遊卡就能領

▲台北市中正區忠勤里里長方荷生。（圖／翻攝自Facebook／南機場幸福食物銀行）



文／黃健誠／今周刊

從去年（2021）五月開始，台灣受到COVID-19變種病毒Delta大幅威脅而進入三級警戒，許多居住在南機場社區附近的弱勢住戶，因疫情受影響，無法外出至社區原有的據點取餐、用餐，眼前隨即面臨的是一場糧食危機。

這讓當地忠勤里里長方荷生從捷運置物櫃開始發想，透過外部廠商及會計師公會的捐款之下，在南機場樂活園地擺上一部只要憑悠遊卡就可以免費領取的麵包販賣機。

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每到下午一點鐘，南機場樂活園區裡的志工準時地動了起來，開始將從食物銀行運來、在雙北募集而來的「食享麵包」兩個一組，上架至一個個空櫃裡，此時，外面已逐漸有人潮聚集，直到一點半開放民眾使用麵包機，想領取的人只要在一旁的大螢幕上點選領取，再刷一下悠遊卡，就可以從自動開啟的櫃子門取走麵包。

而這一切都是免費的，且無任何資格限制，只要有需求都可以拿，一旁志工還準備了不少青菜為前來領取麵包的民眾「加菜」。

誰都可以領麵包！讓所有人吃飽是他心中的夢

這套頗有科技感的免費麵包機構想，出自於有著「地表最強里長」之稱的方荷生，已擔任忠勤里里長24個年頭，在萬華的南機場社區已見過太多弱勢家庭的痛苦，也因此為了「分享」二字，他已將大半人生全都投入其公益事業，甚至還有著「台灣食物銀行聯合會理事長」的身分，正在為全國的貧困族群爭取得到應有的照顧，以及該有的尊嚴。

這台每天下午一點半開張的自動麵包機，無論貧富、不看身份，只要有需求的民眾通通可以來領取，方荷生說，現在一周約處理近2公噸的麵包，而麵包機做的是「分享」這件事，每天從雙北地區麵包店下架不要的乾麵包，品質不差卻只因即期的原因而要被銷毀，如果能讓有需要的人取用，才不會浪費這些食物，這也是他一直要做食物銀行的原因，且同時有更多的弱勢族群因此受到幫助。

近年來原物料漲價所造成的通膨狀況，也大大地影響到這些麵包的數量，方荷生提到，雞蛋、小麥及奶油等麵包原物料大漲後，烘培業首當其衝，在最嚴重之時，麵包數量一度少掉近一半，最近則約為高峰期的三分之二。

不過，方荷生坦言，近期也感受到疫情對社會帶來的衝擊相當大，因為會過來取用麵包的人數有越來越多的趨勢，因此感受到有更多大大小小的家庭都受到影響，連捐款都少了不少。

不只忠勤里 方荷生還要照顧更多人

但就算如此，該做的事情還是要做。「今天下午還要送200個便當到台北火車站。」方荷生一邊介紹共享園區的環境，一邊這麼說著，明明僅是這塊約0.1平方公里大小的里長，管轄範圍卻遠至2、3公里外的遊民。

方荷生說，他們又不偷不搶的，如果讓他們因為生活困頓而選擇走上歪路，這才會產生嚴重後果，與其這樣不如幫助他們，除了讓他們有飯吃以外，甚至可以透過資源的連結再連結讓這些人回歸職場。

「在疫情最嚴重的時候，我沒有一天停止送餐！」方荷生說，在疫情期間，忠勤里內同樣也有很多確診居隔的民眾，其中也有不少難以獲得外援的獨居長者，全仰賴方荷生建立起的體系得以飽餐。

對此，方荷生感嘆地說，政府給的資源並不多，與其這樣，不如我自己努力來做。不只顧及忠勤里的里民，他更將眼光放遠到全台灣，這是方荷生從2013年成立第一家幸福食物銀行的初衷，因此，現在方荷生的目標是希望在台灣319個鄉鎮市區都能有一間實體的食物銀行，將所有據點打造成綿密的網絡，接住更多需要幫助的人。

方荷生無論在社區「送餐、供餐、共餐」的獨有模式，以及建立起食物銀行等行為，已讓他被外界認為是「地表最強里長」，不過，提到想要在全台灣319鄉鎮都建立食物銀行據點時，方荷生說，希望這些據點不只是提供幫助，更成為一個個備災中心，特別是面對未來疫情的未知數，如果能提早準備、且有備災功能，就能在危機來臨時迅速幫助到需要的人。

「我不做、誰做？」 他盼企業響應加入

日前，方荷生也率領食物銀行聯合會前往台東縣捐贈價值400萬元的民生物資，以及食物銀行的3500箱食物包，根據台東縣府估計，這次合作至少讓台東縣近8千教的家庭得以紓解燃眉困境、度過難關。

不過，募款、募物資越來越顯困難，方荷生期望能有更多大企業願意響應這樣的行動，甚至可以考慮在企業內部募捐，像是之前義美捐過每包一千元、共一千份的食物包，也是企業內部發起募捐，而食物包內容物全為義美出產的產品，如此一來，不只企業有營收、員工做公益，更重要的是有更多弱勢民眾得到幫助，形成三贏局面。

在與方荷生的閒聊中，他透露最近才賣了一間700多萬的房子，用來償還這些年累積下來的上千萬元負債，就算如此，為什麼還願意如此義無反顧的做下去？方荷生對這個問題只能苦笑地反問：「我不做的話，誰來幫助他們？」

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