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626國際反毒日　北市警今年累計破毒品案近2千件、扣774公斤毒品

▲台中市警局長楊源明接任台北市警局局長、原缺由警政署副署長蔡蒼柏接任。（圖／記者張君豪翻攝）

▲6月26日是國際反毒日、台北市警局局長楊源明宣示反毒決心並展現緝毒成果。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

6月26日是聯合國所訂定「國際反毒日（International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking）」，其由來係因全球毒品濫用與日俱增，而毒品走私亦日益嚴重，為喚起世界各國對於毒品問題的重視，共同解決毒、藥物濫用與走私等問題，遂將每年的6月26日訂為國際反毒日。

全臺今年上半年新冠肺炎（COVID-19）疫情愈趨嚴峻，北市警局除全力投入協助政府防制疫情外，仍積極查緝毒品案件。北市警統計今年1月至6月17日止，台北市刑大及各分局查獲各級毒品案1909件、約談逮捕犯嫌2029人，起獲各級毒品774公斤，更破獲6起毒品即溶包分裝場案件，查獲販賣大量毒品即溶包總量達500包以上案件22件，起獲毒品即溶包超過1萬2千餘包，有效阻斷毒品流入市面。

▲台北市刑大逮捕桃園市許姓刺青師，表面免費幫人刺青私下招募車手犯毒。（圖／記者張君豪翻攝）

近年因資通訊技術發展快速，疫情更加速推動民眾透過網路聯繫與交易，毒品犯罪模式亦有朝網路化發展之趨勢，疫情造就另累「毒品宅經濟」，但警方呼籲凡走過必留下痕跡，網路毒品犯罪並非無法可管，也成為警方打擊毒品犯罪重點項目之一。北市警局去年查獲網路販賣毒品案件計85件、犯嫌111人，今年則已查獲40件、57人。

北市警局長楊源明表示，警察局配合防疫工作外，對北市毒品防制工作並未偏廢，警分局依據轄區特性及治安狀況，彈性規劃適當警力加強巡邏，強化轄區治安，亦熱烈邀請所有的市民朋友，不論是社區大廈管委會、公寓華廈保全、管理員、里鄰長或在地居民、商家，一同加入「安鄰專案」聯繫群組，偕同警方蒐報反映轄區毒品危害情資。

楊源明指出，暑假將屆，且疫情逐漸趨緩，青少年學子課業壓力大幅減輕，網路互動增加，可能增加與網路毒品賣家接觸機率，提醒父母多留意家中子女生活作息，是否有日夜顛倒、情緒興奮或低落等異常，若家中出現小夾鏈袋、即溶包裝袋等疑似毒品包裝，請立即尋求各地方政府毒品防制中心協助，並通報警方協查毒品來源，避免毒品戕害青少年身心。

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