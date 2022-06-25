為罹癌孫女擺「無人西瓜攤」　70歲爺爺「6天籌到50萬元醫藥費」

記者蔡紹堅／綜合報導

河南鄭州街頭日前出現一個「無人西瓜攤」，設下攤位的老翁因為3歲的孫女罹癌而擺攤籌醫藥費，但同時又得回老家收割麥子，所以留下了一個無人攤位，讓客人自行付錢買瓜。感人的是，許多客人看見之後自發性分享，還有人沒拿西瓜直接捐款，短短6天就成功籌得了12萬元人民幣（約53萬元新台幣）的善款。

▼「無人西瓜攤」在鄭州爆紅。（圖／翻攝微博）



西瓜攤上掛著的紙板上寫著，孫女罹患惡性腫瘤「神經母細胞瘤」，賣瓜籌醫藥費，暫回老家收麥，3天後返回，買瓜自行掃碼，一個20元（約90元新台幣）。

根據《極目新聞》報導，這處無人售賣西瓜攤的主人是來自開封的朱大爺，70歲的他，在這裡擺攤，是為了給他2歲的孫女馨馨（化名）治病。

馨馨的母親說，去年10月，馨馨眼部突然出現瘀青，她趕忙帶著孩子前往醫院，醫生懷疑是組織病變，轉院到兒科治療後，馨馨被查出腹部實體瘤，進一步做穿刺病理檢驗後，最終確診為神經母細胞瘤。

▼爺爺為孫女籌醫藥費。（圖／翻攝微博）

馨馨的母親提到，他們家是普通農村家庭，為給馨馨看病，半年來已花費40多萬元，轉到河南省腫瘤醫院後，為籌集醫藥費，馨馨的父親外出打工掙錢，70多歲的爺爺則開著車在街頭賣瓜。

馨馨的母親指出，經過網友的分享，爺爺的無人瓜攤在網路上走紅，不少熱心市民紛紛來到瓜攤掃碼支付，有的留言祝孩子早日康復，有的甚至沒拿西瓜只是捐款，「那一車西瓜大約是6000多元，沒想到當天就賣了近2萬元，6天下來總共收到了近12萬元的捐款。」

最後，馨馨的母親強調，孩子的情況最近有所好轉，感謝各界的支持幫助，以後有能力一定會償還捐款。

▼馨馨狀況近期有所好轉。（圖／翻攝微博）

