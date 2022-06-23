全國唯一　台南驚奇博物館行動列車啟動

▲台南市教育局與文化局合作推出台南首創、全國唯一跨領域的博物館合作計畫，市長黃偉哲等人啟動「驚奇博物館行動列車」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為鼓勵民眾暢遊博物館及落實教育平權，台南市教育局與文化局合作推出台南首創、全國唯一跨領域的博物館合作計畫，市長黃偉哲23日至忠義國小與各博物館及學校代表，一同啟動「驚奇博物館行動列車」。

由南瀛天文館集結南科考古館、樹谷生活科學館、山上花園水道博物館及左鎮化石園區協力推出10套特色體驗課程，將博物館的壓箱寶帶出巡迴15場次，其中安排5場公益巡迴前進5所中心學校，更深入偏遠地區31所學校服務，增廣3000位學生文化視野。



台南市長黃偉哲表示，台南作為博物館之都，此次「驚奇博物館行動列車」結合五大博物館，相信將於暑假中，帶給同學們滿滿的驚奇與收穫，今年特別擴大巡迴範圍，除5所中心學校外，更遍及31所偏鄉學校，將造福3000位學童，歡迎所有大小朋友一起來共襄盛舉。



台南是眾所周知的教育首學及文化之都，將近60間博物館舍橫跨各領域，更有全台首創的博物館協作平台，「驚奇博物館行動列車」即緣起於此，成員由南瀛天文館主動邀請南科考古館、樹谷生活科學館、山上花園水道博物館及左鎮化石園區組成。





「驚奇博物館行動列車」推出10套特色體驗課程，包括南瀛天文館「適居星球」及「星座丟丟樂」、南科考古館「史前人類出任務」及「史前樂陶陶」、山上花園水道博物館「水道頭」及「渠成水到」、左鎮化石園區「犀世真寶」及「百變有孔蟲」、樹谷生活科學館「骸客任務」及「尋龍高手」，希望透過行動列車巡迴，既使博物館貼近市民生活，更為偏遠地區孩童服務，促進教育平權。



忠義國小學童現場挑戰博物館特色課程，如南瀛天文館的「星座丟丟樂」，展現記憶力與想像力相互PK，了解生日星座的特徵與連線；樹谷生活科學館的「尋龍高手」，顛覆你對恐龍的定義，要根據題目內容找到正確的恐龍，過程緊張又刺激；南科考古館的「史前樂陶陶」，則是能夠了解西拉雅文化中出土陶罐的特色，並進行益智的陶棋三連線；山上花園水道博物館的「水道頭」，不僅介紹水道在民生用水上的重要貢獻，還能了解二抽三送的給水機制，並體驗工作人員如何規劃給水路線；左鎮化石園區的「犀世真寶」，則是將鎮館之寶早坂犀牛轉化成趣味DIY，在製作過程中了解犀牛如何遷徙到台灣。



教育局長鄭新輝表示，「驚奇博物館行動列車」下一站將於7月2日在南瀛天文館的「台南天文嘉年華」登場，今年預計巡迴15場次，其中更安排5場公益巡迴場次前進5所中心學校，以及走訪偏遠山區、海濱校園，將於下半年服務31所偏遠地區師生，預計有3000位學生能夠同時接觸5間博物館，體驗10套特色課程，讓偏鄉學童有機會感受博物館的奧妙，在心中燃起對博物館好奇的火花，在推動文化普及的過程中，實踐教育平權的真諦。