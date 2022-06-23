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殭屍展被出征！四叉貓起底宗教團體公告：國家的罪惡越犯越大

▲▼ 。（圖／翻攝自／臺南市美術館 Tainan Art Museum）

▲南美館「地獄展」將開幕，卻被宗教團體出征 。（圖／翻攝自／台南市美術館 Tainan Art Museum）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市美術館6月25日到10月16日將舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展，卻引來大批宗教團體圍攻。對此，PTT紅人四叉貓（劉宇）23日下午PO出一張新竹某宗教團體的公告，內容提及譴責「亞洲的地獄與幽魂」特展。

四叉貓劉宇23日在臉書PO出一張新竹某宗教團體官網內文的截圖；內容顯示，「求主赦免並阻斷6/24--26在中正紀念堂，國家兩廳院實驗劇場舉辦的活動『聲妖錄』。這是明目張膽公然交鬼行邪術做法，透過來參加活動人民的認同和參與，在人間為妖魔開門，以至各路妖麼鬼怪出籠的活動」。

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▲▼台南美術館被出征！四叉貓起底宗教團體公告：國家的罪惡越犯越大。（圖／翻攝四叉貓臉書）

▲四叉貓PO出該宗教團體的公告。（圖／翻攝四叉貓臉書）

針對台南美術館部分，該宗教團體則說，「台南美術館展出亞洲的地獄與幽魂的展覽，展出台、日、中、泰的鬼怪作品，仇敵透過這展覽，污穢國土，玷污人民，我們國家的罪惡越犯越大，無知愚昧，深深得罪神！」

文末，該宗教團體表示，「切莫耽延，當吹角宣告嚴肅會！罪惡滿盈禍患當前，當戰兢悲哀！撕裂心腸披麻蒙灰，悲哀哭泣在神面前，謙卑俯伏深深悔改！」

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