入境2.5萬上限有望擴充！莊人祥：後續討論開放探親、觀光

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心限制每週入境人數上限為2.5萬人，讓不少想返台的民眾抱怨人數上限太少。發言人莊人祥表示，之後擴充人數，也會考量開放對象，現在是開放本國籍、有簽證和商務旅客，未來會視情況討論開放探親、觀光等類別。

針對機位不足問題，民眾期盼指揮中心能盡快開放人數，但因為近期Omicron亞型變異株BA.4和BA.5攻進台灣，指揮中心不得不暫時停止放寬。指揮中心也多次強調，6/15才開始執行新制3+4，昨天跟今天是了解剛從3+4要離開，進入第4天以上可篩陰性外出民眾是否有遵守規定。

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莊人祥今表示，現在一週2.5萬人是以過去平均一週1.7萬人來算，現在也剛開始實施3+4，想返台的民眾就會增加，入境人數限制已經從原本1.8萬人擴增到2.5萬人，據了解現在2.5萬人訂位人數都還沒超過。

針對邊境開放，莊人祥指出，要看國內疫情有沒有持續下降，也關係到醫療量能、防疫旅館量能等，都是需要考量的，目前開放本國籍、有簽證跟商務旅客，會滾動式檢討，看看是否要開放一般探親或是觀光類別，會針對國際跟國內疫情去做評估。