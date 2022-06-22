躁鬱男超商騷擾叫囂「我家的地」　警消衛聯手強制戒護就醫

▲躁鬱男多次衝進超商內大聲叫囂咆哮。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市58歲黃姓男子患有躁鬱症因舊疾復發，經常到住家附近的超商咆哮，嚴重影響店家營運，21日下午黃男又對著店員叫囂「這是我家的地」，要店家離開等語，警方接獲報案後會同衛生所、消防分隊到場將男子強制送醫，讓社區恢復平靜。

▲▼警方聯合衛生、消防單位將躁鬱男強制送醫。（圖／大園警分局提供）

大園警分局表示，該名患有躁鬱症的黃姓男子近一週來，經常到轄內一間超商裡無故咆哮「這是我家的地」，要店家離開等語，不只讓店員感到恐懼，顧客見狀也都嚇到紛紛走避，讓店家不堪其擾，員警多次獲報到場，但男子都裝作若無其事、配合離開，警方為防制此情形繼續發生，於是向衛生單位請益該如何處置。

昨日下午16時許，黃男再度至該超商叫囂咆哮，觀音分駐所員警獲報到場後，男子就跑回家中躲藏，警方遂聯繫觀音區衛生所、觀音消防分隊一同前往男子住處，由衛生所人員就現場精神病患護送就醫疑義協助判斷，隨後由警方及消防隊將男子護送強制就醫。

據居民表示，該名男子獨居，患有躁鬱症已20餘年，長期都有吃藥控制，但近期不知為何舊疾復發，經常在社區內大吵大鬧，對於此次警方能夠結合衛生及消防單位，積極協助將男子強制送醫、還給社區安寧一事，深深表示感謝。