皮包骨3兄弟太可憐「捐款逾620萬」　視障老三獲救5天胖了1Kg

▲彰化葉家老二(左)與里長陳信義。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

和美葉家3兄弟瘦成皮包骨，經議員及媒體揭發之後，愛心物資紛紛湧入，截至上午統計，捐款已逾620萬元，而有嚴重脫水及腎衰竭的視障老三，在彰基照護進入第5天，恢復情況良好、食慾不錯，已經胖了1公斤，院方評估，一周後體重可從原來45.9公斤增到48公斤，另外葉家老二也說，自己老了，希望社會處能協助弟弟送安養機構照護。

案發當時，議員賴清美及里長陳信義6月17日前往探視時，驚見葉家三兄弟中，老二及老三虛弱倒地緊急送醫，葉老大則趴臥在另一房間內送醫後不幸於20日病逝。葉老二現已出院返家，因二哥曾從事工地臨時工，有基本生活自理能力並能協助照顧輕度視障的老三，但老三現在因年紀問題及身障長期營養不良，入住彰基醫院治療。

▲彰化葉家三兄弟送醫院。（圖／賴清美提供）

針對葉家老三，現在情況，彰基表示，剛進來時腎衰竭、營養不良、血鉀過低、嚴重脫水；住院後積極照護，打點滴、補充電解質。透過醫院的營養餐，給他補充營養，到目前為止，情況良好、食慾不錯，吃的很多。

因葉家老三視障，彰基社工部有安排協助尋找照護機構及看護，目前暫由護理人員幫他換尿布與餵食。血壓、脈搏、呼吸、心跳皆正常，都在恢復中。希望在他可以出院之後，仍能受到妥善照顧，並安排門診繼續追蹤治療，至於何時能夠出院，要等醫師做最後評估再決定後續。

縣府為和美葉家3兄弟開立捐款專戶，已經從昨日180餘萬元，增加到316萬元、賴清美指出，至今天上午10點也收到307萬元，已經超過620萬元，加上還有許多直接送到葉家現金捐款，已經可以幫忙葉家度過經濟困境，再次呼籲民眾將捐助愛心留給其他更需要的人。

▲彰化葉家湧入滿滿愛心物資。（圖／賴清美提供）