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大陸 大陸焦點 特派現場

16歲少年聽女子河邊喊「救命」！立刻下水救人　結果不幸溺斃

▲▼16歲少年聽見「救命聲」，以為有人溺水，於是下水救人，結果不幸溺斃。（圖／翻攝微博）

▲16歲少年聽見救命聲，以為有人溺水，於是下水救人，結果不幸溺斃。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

四川成都日前發生溺斃事件，一名16歲少年在河堤打籃球，聽到2名女子大喊「救命」，以為有人墜河，於是跳下水救人，沒想到因此不幸溺斃。警方經過調查，2名女子是因為寵物狗掉進河裡才喊救命，目前少年還沒被打撈上來，詳情仍在調查當中。

綜合陸媒報導，少年20日在河邊打籃球，聽到2名女子大聲呼喊「救命」，以為有人掉進河裡，於是跳進河裡想要救人。

沒想到，少年非但沒有救到人，反而被河川一路往下沖，最終不幸溺斃，遺體至今仍沒有被打撈上岸。警方到場進行調查，詢問2名女子，才知道喊「救命」是因為寵物狗掉進河裡，而非有人落水。

網友們看見離譜的事件，氣憤留言回應，「家長突然接到自己孩子沒了的電話，是什麼心情」、「遛狗不栓繩，等於狗遛狗」、「就發生在我家樓下，今天早上圍著好多人，瞭解了大概事情經過。 家長起訴狗主人吧，害人不淺」、「那兩個女的怎麼回事啊，這麼大的河不考慮男孩的安全嗎」、「我也氣死了。 自己不去救？ 為什麼不告訴男孩是狗。 為什麼不？」

少年的母親得知消息，崩潰跑到橋邊，不斷呼喊兒子的名字，畫面令人鼻酸。至於詳細案件經過為何，仍待進一步釐清。

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