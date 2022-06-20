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小五女兒狂換最新iPhone　媽得知噁心真相超崩潰

狼警（左）用最新蘋果手機當誘餌，多次與同居人年幼的女兒（右）發生關係，從女生國小5年級一直到國中。

圖文／鏡週刊

真是多事之秋！警界接二連三爆發與性有關的風紀問題，第一起事件發生在北部，加害者是某分局的基層員警，他從多年前開始，就以最新的蘋果手機當誘餌，連續與同居女友的女兒發生性關係，當時被害女童僅國小五年級，對性根本懵懂無知，加上「警察叔叔」正義凜然的形象，讓她以為自己墜入愛河，選擇瞞著媽媽，跟母親的男友「交往」，直到上了國中，醜聞才意外曝光。

本刊調查，被害的女生因為常換手機，而且用的都是蘋果最新、最貴的手機，讓她的同學非常羨慕，某天，被害女生的閨密追問手機來源，女生基於信任，偷偷告訴對方是警察叔叔送的禮物，而且透露只要做完「那件事」，就會獲得最新的蘋果手機作為獎賞。

被害女生的閨密回家告訴家長，家長大吃一驚，馬上告知老師，老師隔天就詢問女生「警察叔叔」的事，確認真相後，除了立刻通報校方，也在第一時間告知被害女生的媽媽，校方則依規定通報教育局，轉報社會局，因加害者是警察，社會局也通知警察局。事後，媽媽帶著被害女生到轄區警局報案，正式完成被害人筆錄，對於同居男友性侵自己的女兒非常生氣，也十分自責。

警察局接獲社會局通知，立刻約談該名警員，員警坦承與同居女友的女兒發生多次性關係，但強調他與被害女生是「情侶關係」，說自己真的很愛被害女生，也會帶她四處遊玩，看到她高興，他也覺得很高興，雖然一度認為自己不該愛上女友的女兒，但實在情不自禁，所以越陷越深。

遭長官約談後，員警立刻申請退休，遭警局拒絕，他隨即遞報告辭職，但警局仍馬上召開考績會，以他涉及重大刑案、嚴重影響警譽為由，記2大過免職，案發時間內曾是他主管的2任隊長也遭連帶處分，各遭記過1次。至於他涉及的妨害性自主案，目前仍在地檢署偵辦中，根據《刑法》相關規定，最重可判處10年徒刑。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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