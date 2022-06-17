搬家工問13歲少女要不要「阿力」　結果她慘遭硬上

▲林男問小美要不要「阿力」，被拒後性侵對方得逞，圖與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者鄒鎮宇／綜合報導

基隆一名林姓男子到13歲少女小美（化名）的房間內聊天、吸食安非他命，期間突然性慾大發，傳訊息問小美要不要「阿力」（阿美族語「做愛」）後被拒，竟硬上得逞。基隆地院一審判林男8年4月有期徒刑，全案可上訴。

判決指出，小美指控，林男2020年10月28日凌晨帶著兩名朋友說要聊天，一群人就在房間內拿出毒品吸食器開始吸毒，甚至林男朋友還語氣兇狠地要她一起吸，導致她吸食後感覺有點暈。

事後，林男要求兩名友人外出買早餐，用臉書傳訊息問她要不要「嗨嗨」、「要不要阿力」等話，她知道是做愛的意思後，馬上回「不好吧」拒絕，但林男仍撲上來性侵得逞，「他很大隻，我無法推開」、「我有一直拒絕他，但當下沒有人，我總不可能喊救命，被告對我為性行為時，我一直都有反抗，很大聲地對他說不要」。

對此，林男坦承有吸食毒品、與少女發生性行為，但否認逼迫少女吸食，「安非他命價格昂貴，我當天攜帶0.7公克安非他命，幾個人施用都不夠了，有何動機、目的逼迫他人施用」；此外，小美的母親當晚在屋內，只要小美大聲呼救，就可以讓小美母親下樓查看，當晚上小美沒有反抗也沒受傷，事後也未告知母親，證明雙方為合意性交。

法官認為，小美年僅13歲，身高139公分、體重24公斤，單獨在房間又體能懸殊，被壓制後無法反抗才沒有外傷、沒有呼救，此情況不難想像，加上擔心被母親責罵而未主動告知，沒有不合理，因此難以認定雙方為合意性交。

法官表示，沒有證據顯示林男強迫小美吸食毒品，因此難以認定為逼迫、引誘未成年吸食毒品，因此一審依對未成年人犯轉讓第二級毒品罪，處有期徒刑1年；又對未滿14歲女子犯強制性交罪，處有期徒刑7年10月，應執行有期徒刑8年4月，全案可上訴。

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