秀出身分證！台中人玩馬拉灣、探索樂園299　畢業生劍湖山只要399

▲身分證拿出來！台中人玩馬拉灣、探索樂園299元。（圖／麗寶樂園渡假區提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中人注意！麗寶樂園探索世界歡慶20周年，推出優惠活動，只要設籍台中市的市民，6月份水陸雙園擇一只要299元！劍湖山則瞄準畢業生，在6月30日前，大學生、準大生只要出示證件均可享有399元優惠。另外原訂暑假才會推出的異特龍，也提早在園區亮相。

麗寶樂園渡假區表示，感謝陪伴探索世界經歷20個年頭的在地台中市民們，即日起至6月30日台中市民只要299元，探索世界、馬拉灣雙園二擇一優惠，只要設籍在台中市的居民，攜帶附有照片且符合居住地址的相關證明文件，如身分證、駕照等，即可以299元購票入園。探索世界20週年慶生派對即將在6月25日上午9:30於探索世界迎賓大道舉辦，現場有麗寶樂園吉祥物POPA家族精彩演出及外國舞者繽紛華麗遊行表演，邀請遊客一起來歡唱生日快樂歌。

▲在6月30日前，大學生、準大生只要出示證件均可享有劍湖山門票399元優惠。（圖／記者游瓊華翻攝）



雲林劍湖山也推出活動，在6月30日前，大學生、準大生只要出示證件均可享有399元優惠，大家引頸期盼的水樂園將在7月1日開放，6月17至19日限時限量推出「劍湖山水陸早鳥票」只要399元就能水陸一票玩到底。