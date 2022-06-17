24歲小模失蹤奇案！　她慘淪「蛇蠍閨蜜」真相大逆轉

▲死者曾和梁姓閨蜜（左）去年一起慶生。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

男子程宇2017年性侵殺害陳姓小模，遭逮後坦承犯案，但他仍不斷說謊，還反咬死者閨蜜梁思惠才是主謀，指梁女自認姿色勝過陳女，但模特兒事業毫無起色，忌妒好友飛黃騰達，加上2人有金錢糾紛，梁女對其不滿已久，才會策劃由他性侵後搶奪財物作為教訓，甚至在性侵過程中幫忙照明，引發軒然大波。

針對程宇說法，梁思惠喊冤，強調自己與陳女情同姊妹，自己是聽男友說有工作機會，才特別介紹給對方，根本不知道閨蜜已經遇害；至於案發現場監視器拍下一名和她神似的女子，梁女辯稱，自己當天都在家中休息，有不在場證明，畫面中的女子雖然跟自己有些神似，但可能是「神祕第三者」。

▲程宇遭處無期徒刑。

檢警深入追查後，發現畫面中的女子只是同大樓住戶，雖然神似，但並非梁思惠，而梁女的手機訊號雖然曾在命案現場出現，但其手機早在2月時就被程宇盜走，梁女本人確實有不在場證明，認定她所供皆為實情，懷疑是程宇刻意誤導，想要拖人下水，因此將梁思惠當庭釋放，但限制出境、出海和限制住居。

儘管梁思惠被證明清白，然而程宇第一時間供稱她才是主謀，吸引媒體大篇幅報導，甚至將其形容為「蛇蠍女閨蜜」，因此梁女收到不起訴處分確定後，隨即委任律師向士林地檢署提起刑事補償聲請，並於同年12月6日獲得2萬元刑事補償。

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