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堅定「美麗家園由我們守護」　黃埔建校98週年見證光榮

軍聞社／記者林澤廷高雄16日電

為慶祝黃埔建校98週年的光榮傳統，陸軍軍官學校校慶活動今日在黃埔營區展開，因受疫情影響，校慶活動以校長精神講話、教學成果展、學生參與線上視訊及慶生切壽糕等方式辦理，規模簡單隆重。

校慶典禮上午在司令臺登場，由陸軍官校校長侯少將主持，校內官士兵及聘雇人員代表共襄盛舉，一同分享陸軍官校建校98週年的喜悅。

侯校長在致詞時表示，黃埔子弟應秉持「犧牲、團結、負責」黃埔精神，勇於接受挑戰，經歷嚴格的軍事訓練，方能砥礪出堅韌不拔的性格，成為一位有資格保衛國家的軍人，捍衛民主自由；另強調校慶的意義在回顧與前瞻，在歷史的洪流中，黃埔精神是歷久彌新，經得起時代的考驗，期勉全體同學善用資源，主動學習，成為文武兼備的現代青年。

侯校長也期勉同學，在四年的官校養成教育下，立下志向，戮力於戰訓本務，堅定「美麗家園由我們守護」、「We are family」的陸軍核心價值，努力成為官兵願意追隨的好幹部，跟官兵生活在一起、工作在一起、學習在一起、戰鬥在一起，遇到問題時可以相互支援，面臨重大任務時，可以團結一致，達成使命，「今日我以黃埔為榮，明日黃埔以我為傲」，期許自己，榮耀黃埔，再創顛峰！

上午的校慶典禮結束後，侯校長也前往視導教學成果展的發表、學生視訊參加校慶的實況以及主持慶生餐會，透過遠距教學平台，邀請學生及家長見證黃埔建軍過程，以彰軍事教育百年樹人榮光。

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