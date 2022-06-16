羅一鈞獨開記者會！網一片盛讚「曬認真背影照」　嗨喊：想當羅太太

▲羅一鈞昨日單獨開例行記者會。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／綜合報導

擁有「國民女婿」之稱的指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，因指揮官陳時中及發言人莊人祥雙雙確診，昨日獨挑大樑，獨自撐完整場例行記者會。其表現讓名醫陳志金忍不住大讚他「應對得宜，令人印象深刻」，底下也釣出不少民眾的粉紅泡泡「我可以幫羅副洗衣服」、「帥又善良，修養好，IQ、EQ又高」、「羅副好帥（眼冒愛心）。」

加護醫學部主治醫師陳志金昨在個人粉專「ICU醫生陳志金」特別截圖羅一鈞，讚嘆昨日記者會上，雖然「孤鈞奮戰」，但羅副回答得四平八穩，有人期待「一髮千鈞」的場面並未出現；倒是多了許多「髮型好看，去哪裡剪的」、「我也要讓我兒子剪這個髮型」的留言，文末還開放岳母們「刷一排愛心。」

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網友們也紛紛應和，大讚羅一鈞表現非常亮眼，所有回答都讓人安心、溫暖；還有人稱讚他說話不疾不徐、有條有理。「真的超穩，一半才開始看，結束看到只有羅副一人時，真的超佩服」、「他應該是很認真的人，事前準備做的很足，準備好可能會被問到的問題，冷靜沈著又邏輯清楚」、「我一直覺得羅副的囗條很好、思緒邏輯都很清晰，是非常優秀的人才。」

▲網友曬出羅一鈞認真開會的背影。（圖／擷取自陳志金臉書）

還有網友曬出一張指揮中心內部開會照片，左下角可看到羅一鈞的背影。據了解，這張照片是王必勝日前在臉書所分享，包括陳時中、莊人祥、王必勝等人圍在桌子邊開會，而羅一鈞則在一旁低頭專心看資料，看起來相當認真。

除了稱讚羅一鈞專業表現，留言也充滿粉紅色泡泡，「一枝獨秀落伍了，新的成語：一鈞獨秀」、「台灣首席女婿出道記者會」、「刷一排愛心」、「真的是看起來文質彬彬，氣質非凡」、「我女兒二十，目前單身」、「請問女兒現在三歲半能接受嗎？」甚至有網友嗨喊「想當羅太太！」

不過由於羅一鈞患有糖尿病，也有網友擔心他的身體狀況，紛紛大喊辛苦了，希望他保重身體，「羅副好棒棒，辛苦了！不要太勞累喔，加油」、「國民女婿被大家操的好憔悴，真是辛苦了」、「羅副有糖尿病可以讓他休息嗎，兩天開一次（記者會）都好」、「羅副瘦了。」