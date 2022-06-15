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吸血鬼還是狼人？「謎樣人形生物」深夜徘徊動物園外

阿馬里洛官方在推特上貼出一個謎樣生物。（圖／翻攝CityofAmarillo twitter）

▲阿馬里洛官方在推特上貼出一個謎樣生物。（圖／翻攝CityofAmarillo twitter）

圖文／CTWANT

吸血鬼或狼人都是傳說中的物種，被電影或小說當成主角增添話題。近日美國德州阿馬里洛（Amarillo）市府官員在推特上發文求助，當地動物園拍到一個「謎樣」人形生物，求網友解答。

據官方推特貼文表示，該照片拍攝地點於於阿馬里洛動物園外，時間是5月21日凌晨1點25分，官方說，「牠是一個戴帽子走路的人嗎？還是吸血鬼卓柏卡布拉（chupacabra），各位覺得是什麼？」

從照片中可見，那個生物看起來是像一個站立的狼人，可能是有人穿布偶裝在晚上經過動物園，但實際狀況待釐清。官方將那生物暫命名為「UAO」（Unidentified Amarillo Object），並強調說該生物沒有闖進動物園，沒有傷害任何動物。

有網友說，牠是《星際異攻隊》的「火箭浣熊」。（圖／翻攝Winnie Eieio twitter）

▲有網友說，牠是《星際異攻隊》的「火箭浣熊」。（圖／翻攝Winnie Eieio twitter）

此文曝光後，有網友說牠是《星際異攻隊》的「火箭浣熊」，也有網友說，「應該是皮行者」、「明明就是個人」、「有點像我前男友」、「只是個年輕狼人，不用緊張吧。」

阿馬里洛市的公園休閒部主任卡舒巴（Michael Kashuba）指出，工作人員在檢查監視器片段時，意外發現這個生物，「我們只是想藉該照片讓阿馬里洛得到一點樂趣。」

據《維基百科》資料，吸血鬼卓柏卡布拉可能是一種美洲吸血動物，會吸畜牲的血，1990年有人聲稱在波多黎各發現，之後在墨西哥及美國南部等區域，也有目擊者說發現卓柏卡布拉。

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