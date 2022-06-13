　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「最美慈善家」彩鑽吸金4.8億　賴給投資風險拒認罪重判10年

▲▼最美慈善家蘇怡涉嫌詐欺吸金數億元。（圖／翻攝自彩石珠寶官方網站；彩石珠寶提供）

▲最美慈善家蘇怡涉嫌詐欺吸金數億元遭重判10年。（圖／翻攝自彩石珠寶官方網站；彩石珠寶提供）

記者林冠吟／新北報導

被稱為「最美慈善家」的彩石珠寶董事長蘇怡，因曾贊助亞太影展，更耗費千萬照顧浪浪而獲盛名，不過她卻自2016年起涉嫌利用好形象推出投資方案，違法吸金4億餘元！至少有百名被害人僅領過幾次紅利後就再也無下文，新北地檢署偵查後，也依法將蘇怡起訴。而新北地院審判出爐了，法官依銀行法等罪，判處蘇怡有期徒刑10年，其餘15名共犯則處有期徒刑1年至7年6月不等，並有11人獲判緩刑。

回顧整起案件，彩石珠寶董事長蘇怡自稱早年在香港從事黃金買賣，生意有成，後續更創立彩石珠寶，為讓品牌能見度打開，她也打出「共享經濟」口號，推出「皇家俱樂部」的服務，會員只要繳交900萬元會費，就可加共享上千件稀有彩再是品，因曾贊助亞太影展，更曾捐助流浪動物等相關協會千萬餘元，更曾接受媒體採訪，因而獲封「最美慈善家」。

不料，蘇怡卻利用話術包裝，利用「彩鑽」為投資標的物，釋出投資保本保息，高投資報酬，並推出「綠橘投資」等3種方案，向投資人承諾可按月、季獲年給予年息5.76%至60%不等年息，誘使民眾投資，更聘請李男等7人為公司幹部，對外招攬投資客戶，藉此吸金4億8千萬餘元。

蘇怡向被害人誆稱，1年可保證獲利15%，紅利分4期發放。但事後卻遭被害者怒控，當初因為業務往來認識了蘇怡，對方表示投資彩鑽獲利不錯，種種話術之下，再加上蘇怡在珠寶界頗為知名，讓她前後投資了160多萬元，起初還有收到獲利，到後來開始拖欠款項，直到去年底她越想越不對，想向蘇怡討回投資的本金，但蘇怡卻一拖再拖，說好要分期償還也食言，她不得已只好提告；另外，被害人也說，就她所知，同樣受騙的還有10多人，受騙金額從幾10萬到幾千萬不等，有受害的人因為聽信蘇怡說法，遲遲不敢提告。

而檢警偵查後發現，蘇怡將收取而來的資金與向高利貸借貸的金錢，大量購買鑽石，打算等待鑽石價格上漲時出售，以此獲利並以用來支付本金利息等。惟最後卻因為購入鑽石過多，造成她當初向投資人所承諾的利息金額龐大而無法負荷，於2019年間無力支付利息，也無法面對投資人要求贖回本金的壓力，進而導致票據跳票。投資人無法拿回本金，怒報警提告。

不過新北地院審理時，蘇怡否認有吸金一事，強調投資本來就有風險，彩石公司也為保證給付紅利，更不是以吸取存款作為經營目的。

但法官審理後指出，蘇怡向投資人所推出的相關方案，約定所獲利越遠高於民間銀行的定存利率，以此吸引民眾投注資金，更在合約上保證會按時給付紅利，因而不採信蘇怡的辯詞。

法官認為，蘇怡利用門市會所舉辦說明會等相關方式吸引投資人投資，事後卻因為無力承擔利息金額，導致跳票，造成上百名投資人血本無歸，嚴重危害金融秩序，依銀行法非法經營收受存款業務罪，重判處蘇怡有期徒刑10年，其餘15名共犯則被處有期徒刑1年至7年6月不等，並有11人獲判緩刑。

►外食必備！「六合一」餐具吸管組才333元還買一送一

ET快訊
冷凍水餃哪牌最強？網一面倒推「這家」
驚！田鼠體內發現「新冠狀病毒」　和COVID-19、SARS
梅雨彈這天起開炸！　放晴熱爆時間點出爐
快訊／桃園雙屍案今解剖！　妻只懷一胎
王世堅質詢狂送禮物　柯文哲秒回「最喜歡這個」
快訊／高雄逾8千戶突停電熱炸　台電抓到兇手了
台中馬尾女酒駕不想吹　狂跑回家反慘摔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

罹癌董座愛上看護！離世後她秒變富婆　正宮傻眼怒告慘吞敗

說好幫妳做善事！台中議員賴義鍠為亡妻捐百萬　防疫物資留愛人間

糗大！花蓮警興建大樓遭竊　2賊偷走400kg電纜

桃園雙屍命案！解剖結果出爐　頭部遭鈍器重擊、妻僅懷一胎

老公小王名字只差1字！人妻傳私密照辯「不小心傳錯」代價20萬

「最美慈善家」彩鑽吸金4.8億　賴給投資風險拒認罪重判10年

台中男疑債務糾紛遭私刑活活打死　2嫌無保請回檢方提抗告

快訊／高雄逾8千戶無預警停電！市區紅綠燈也失效　警急出動疏導

台中馬尾女酒駕不想吹　摀耳衝回家摔跤！惱羞控警闖民宅酒測

超強對比！波麗士＆平凡女孩的一天　「學長的呼喚」超爆笑

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

金門首次賽車無受傷紀錄　琦玉集團「D2車隊」奪冠

蕭志瑋模仿26名人唱《愛你》　幫蕭敬騰改歌詞「回家鄉去」XD

「唐山暴力」演藝圈發聲！辰亦儒：平安該是基本　成龍氣到沒睡...舒華PO文「受夠敗類」

展場吉祥物「用生命表演」　腳騰空旋轉、頭倒立彈跳

罹癌董座愛上看護！離世後她秒變富婆　正宮傻眼怒告慘吞敗

說好幫妳做善事！台中議員賴義鍠為亡妻捐百萬　防疫物資留愛人間

糗大！花蓮警興建大樓遭竊　2賊偷走400kg電纜

桃園雙屍命案！解剖結果出爐　頭部遭鈍器重擊、妻僅懷一胎

老公小王名字只差1字！人妻傳私密照辯「不小心傳錯」代價20萬

「最美慈善家」彩鑽吸金4.8億　賴給投資風險拒認罪重判10年

台中男疑債務糾紛遭私刑活活打死　2嫌無保請回檢方提抗告

快訊／高雄逾8千戶無預警停電！市區紅綠燈也失效　警急出動疏導

台中馬尾女酒駕不想吹　摀耳衝回家摔跤！惱羞控警闖民宅酒測

超強對比！波麗士＆平凡女孩的一天　「學長的呼喚」超爆笑

關之琳客廳就可溜狗！　6億豪宅內部曝光...開窗「維多利亞港在眼前」

罹癌董座愛上看護！離世後她秒變富婆　正宮傻眼怒告慘吞敗

「台灣雲峰飛彈可以打到北京」　他看游錫堃一句話警告：別後悔

「最常被拼錯」的車廠名稱排行　Volkswagen錯法最稀奇

疫情只爆1月病例就狂降！北韓有望月內解除危機　韓媒舉1原因打臉

房租就要1萬3　房東再固定收300元！她一聽「耗損費」傻眼了

上半身在哪邊？秦始皇帝陵神秘「仰臥俑」　身分連專家也不解

李根大尉接受警方調查！　韓媒：坦承「入境烏克蘭」罪嫌

頻尿、尿不乾淨或是常尿到鞋子　原來是攝護腺肥大

孩子嘴開、常打呼恐是小下巴　牙醫師籲：應及早治療

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

社會熱門新聞

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

一台報廢摩托車　讓他失去25年警察工作還要坐牢

你的阿嬤掉了！機車「大法師過彎」真相曝

蔣承縉家慘死！家屬見遺體滿口血崩潰

即／高雄各地整夜飄豬屎味　環保局抓到原凶了

人妻偷吃健身業務！夫聽「月經沒來」崩潰

PLG鋼鐵人張伯維醉駕！現身派出所洗警車

恩恩爸要求「沒辦法派車」　消防局回應了

《咒》真實事件　高雄一家六口17年前全中邪長女慘死

出軌同事想分手...人妻被拉到廁所指侵

即／司機慘被斷頭　勞檢處：勒令停工

重逢老同學！人妻完事驚喊：月經沒來　夫一聽綠炸

即／台中吊臂架傾倒猛砸堆高機　男頭部重創當場死亡

桃園雙屍命案解剖結果曝　頭遭鈍器重擊、妻僅懷1胎

更多熱門

相關新聞

詐兆豐銀11.5億　豪宅建商16人起訴

詐兆豐銀11.5億　豪宅建商16人起訴

基隆知名建設公司「欣偉傑建設」，涉嫌在2012年承建台北市中山區德惠街「中山隱」建案時，偽造相關不動產契約文件，向兆豐銀行詐貸11.5億元，雖然2016年間已全數還清，仍遭追究違法刑責，台北地檢署9日依詐欺、偽造文書，以及違反《銀行法》、《稅捐稽徵法》等罪嫌，起訴欣偉傑負責人羅律煌等16名被告。

兆豐銀OL遇愛情詐騙　2個月盜ATM千萬

兆豐銀OL遇愛情詐騙　2個月盜ATM千萬

超狂騙徒拉杜特蒂下水　20多名有錢人被吸35億

超狂騙徒拉杜特蒂下水　20多名有錢人被吸35億

金鐘港星站台吸金2億　台灣首腦逃泰國7年今押返

金鐘港星站台吸金2億　台灣首腦逃泰國7年今押返

柯怡如／投資或詐欺傻傻分不清

柯怡如／投資或詐欺傻傻分不清

關鍵字：

最美慈善家蘇怡銀行法違法吸金

讀者迴響

熱門新聞

首見BA.4、BA.5入侵！今增109死

小甜甜結婚1年怒要離婚！「列老公4罪狀」

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

南美館「地獄展」太狂　萬人敲碗午夜場

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

北市凶宅要價4580萬！網驚：死者是大咖女星

他漲租逼走24年麥當勞　10年後「不堪空租」默默調回原租金

一台報廢摩托車　讓他失去25年警察工作還要坐牢

飯店退房「1備品」必拿！內行認證超好用

「八音才子」黃文擇驚傳逝世！享壽67歲

你的阿嬤掉了！機車「大法師過彎」真相曝

無敵星星沒用！　護理師3度確診

女同事喝3瓶就醉！交往後「喉嚨借過」他傻眼

更多

最夯影音

更多
YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！
校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面