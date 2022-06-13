「最美慈善家」彩鑽吸金4.8億　賴給投資風險拒認罪重判10年

▲最美慈善家蘇怡涉嫌詐欺吸金數億元遭重判10年。（圖／翻攝自彩石珠寶官方網站；彩石珠寶提供）



記者林冠吟／新北報導

被稱為「最美慈善家」的彩石珠寶董事長蘇怡，因曾贊助亞太影展，更耗費千萬照顧浪浪而獲盛名，不過她卻自2016年起涉嫌利用好形象推出投資方案，違法吸金4億餘元！至少有百名被害人僅領過幾次紅利後就再也無下文，新北地檢署偵查後，也依法將蘇怡起訴。而新北地院審判出爐了，法官依銀行法等罪，判處蘇怡有期徒刑10年，其餘15名共犯則處有期徒刑1年至7年6月不等，並有11人獲判緩刑。

回顧整起案件，彩石珠寶董事長蘇怡自稱早年在香港從事黃金買賣，生意有成，後續更創立彩石珠寶，為讓品牌能見度打開，她也打出「共享經濟」口號，推出「皇家俱樂部」的服務，會員只要繳交900萬元會費，就可加共享上千件稀有彩再是品，因曾贊助亞太影展，更曾捐助流浪動物等相關協會千萬餘元，更曾接受媒體採訪，因而獲封「最美慈善家」。

不料，蘇怡卻利用話術包裝，利用「彩鑽」為投資標的物，釋出投資保本保息，高投資報酬，並推出「綠橘投資」等3種方案，向投資人承諾可按月、季獲年給予年息5.76%至60%不等年息，誘使民眾投資，更聘請李男等7人為公司幹部，對外招攬投資客戶，藉此吸金4億8千萬餘元。

蘇怡向被害人誆稱，1年可保證獲利15%，紅利分4期發放。但事後卻遭被害者怒控，當初因為業務往來認識了蘇怡，對方表示投資彩鑽獲利不錯，種種話術之下，再加上蘇怡在珠寶界頗為知名，讓她前後投資了160多萬元，起初還有收到獲利，到後來開始拖欠款項，直到去年底她越想越不對，想向蘇怡討回投資的本金，但蘇怡卻一拖再拖，說好要分期償還也食言，她不得已只好提告；另外，被害人也說，就她所知，同樣受騙的還有10多人，受騙金額從幾10萬到幾千萬不等，有受害的人因為聽信蘇怡說法，遲遲不敢提告。

而檢警偵查後發現，蘇怡將收取而來的資金與向高利貸借貸的金錢，大量購買鑽石，打算等待鑽石價格上漲時出售，以此獲利並以用來支付本金利息等。惟最後卻因為購入鑽石過多，造成她當初向投資人所承諾的利息金額龐大而無法負荷，於2019年間無力支付利息，也無法面對投資人要求贖回本金的壓力，進而導致票據跳票。投資人無法拿回本金，怒報警提告。

不過新北地院審理時，蘇怡否認有吸金一事，強調投資本來就有風險，彩石公司也為保證給付紅利，更不是以吸取存款作為經營目的。

但法官審理後指出，蘇怡向投資人所推出的相關方案，約定所獲利越遠高於民間銀行的定存利率，以此吸引民眾投注資金，更在合約上保證會按時給付紅利，因而不採信蘇怡的辯詞。

法官認為，蘇怡利用門市會所舉辦說明會等相關方式吸引投資人投資，事後卻因為無力承擔利息金額，導致跳票，造成上百名投資人血本無歸，嚴重危害金融秩序，依銀行法非法經營收受存款業務罪，重判處蘇怡有期徒刑10年，其餘15名共犯則被處有期徒刑1年至7年6月不等，並有11人獲判緩刑。