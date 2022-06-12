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投手榴彈遇未爆彈　解放軍出動無人機搜索排爆

▲▼解放軍實投手榴彈訓練遇到未爆彈情況，出動無人機掛載排爆炸藥，放置周圍後進行排爆任務。（圖／翻攝自解放軍報）

▲解放軍實投手榴彈訓練遇到未爆彈情況，出動無人機掛載排爆炸藥，放置周圍後進行排爆任務。（圖／翻攝自解放軍報，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸無人機發展迅速同時也廣泛用在軍事上，被視為危險係數相當高的手榴彈實投訓練中就出現它的身影。面對未爆彈時，無人機可掛載排爆炸藥放置周圍，排爆手只要在檔牆後點燃導火索，即可完成排爆任務，有效降低近距離接觸風險。

《解放軍報》報導，西藏軍區某旅組織的手榴彈實投訓練中，出現了無人機的身影，如果在投彈過程中出現未爆彈的情況，無人機可掛載排爆炸藥，由排爆人員借助顯控進行操作，將排爆炸藥放置於未爆彈周圍，待無人機飛回安全位置後，排爆手在擋墻後點燃導火索，完成排爆操作。

這是該旅首次將無人機排爆應用在手榴彈實投中，有效避免排爆人員近距離接觸帶來的安全隱患，降低安全風險同時提高搜排效率，為實投訓練增加一道安全屏障。

▲▼解放軍實投手榴彈訓練遇到未爆彈情況，出動無人機掛載排爆炸藥，放置周圍後進行排爆任務。（圖／翻攝自解放軍報）

事實上手榴彈含有數千枚殺傷破片，驚人的威力能對半徑內人員產生有效傷害。2018年就曾傳出一名空軍哈爾濱飛行學院新兵在練習投擲手榴彈時，不小心砸在眼前的防護牆上，讓已拔掉安全栓的手榴彈直接彈回來，所幸一旁班長見狀立刻機警地拉住新兵，跳入旁邊的避彈溝，1秒後手榴彈也瞬間爆炸。

據了解，當天使用的手榴彈殺傷半徑有6公尺，但25公尺外才是安全距離，而手榴彈從反彈到爆炸的過程僅3秒，幸好在班長機警快速反應下，避免發生傷亡的狀況。而該名新兵在投彈失誤後，長官怕他內心留下陰影，還特意為其安排心理輔導課程。

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