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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委打架「紅到國際」斯洛伐克議員也模仿　綠委：被世界看見值得開心

▲▼「臺灣-斯洛伐克國會聯誼會」成立大會 參觀議場 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲斯洛伐克議員參訪立法院時模仿立委打架場景。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

斯洛伐克訪團昨（9日）參訪立法院議場時，布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長德若巴（Juraj Droba）與議員齊阿克（Miroslav Ziak）當場作勢「扭打」，模仿國會議員杯葛打架的畫面，引發輿論批評「在場立委難道不覺得羞愧？」對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（10日）上午受訪說，整體來說，各國國會不管是總統制還是內閣制，都會有朝野衝突，倘若沒有國民黨立委丟水杯砸破國父遺像的破洞，斯國議員可能也不會想要了解這麼多。

鄭運鵬今天上午在黨團記者會受訪表示，斯洛伐克議員在現場「有趣的模擬」，他們會因此更清楚台灣的重大議題，例如兩岸狀況、國會衝突等，也會了解台灣內部政黨政治的問題，這個舉動「是善意的」。

民進黨立委林楚茵也說，與過去訪問國會「正襟危坐」的他國議員不同，斯洛伐克訪團親切好相處，對台灣很好奇，當天參訪議場時，斯國議員先注意到寫著「贊成」、「反對」的紅綠色版子，因為5月31日立法院爆發肢體衝突時，適逢他們準備要訪問台灣，看了很多台灣新聞，所以看到國父遺像的破洞，就聊起這個話題，並當場比畫了一下。

林楚茵說，過去台灣覺得自己是小國，但是隨著經濟發展、國家地位提升，讓世界也看見台灣，「我想這是值得開心的事情」。

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