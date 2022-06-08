林義傑涉案稱「被查水表」　律師2關鍵分析：扯政治真的有病

記者鄒鎮宇／綜合報導

國際超級馬拉松好手林義傑（現名林瀚駩）旗下的「真相智財顧問有限公司」，因涉及非法包攬訴訟，被依違反律師法及刑法包攬他人訴訟罪約談到案，後以20萬元交保稱「我想，查水表就查吧」。對此，律師林智群表示，「如果硬要把這個事情跟政治扯在一起，我會說你真的有病。」

林義傑今年5月16日透過臉書發出1639字批判防疫亂象，引起社會議論。林義傑8日被約談，交保後對媒體表示，「做正義的事情，然後被列為嫌疑犯人，我覺得這是一個很糟糕的事情，我想，查水表就查吧，我沒有做什麼壞事，也沒有做違法的事情，謝謝大家，不用擔心。」

面對記者提問為何會覺得是查水表，林義傑直言，「感覺就是啊，我覺得那個比例原則上面是很大的問題，我又不是吸毒犯，還是殺人放火，然後要被用這種方式來對待，那我想做正義的事情，沒關係，我覺得只要沒有做錯事，不用擔心鬼來敲門，那大概我覺得，如果要對我的人格有所煙滅，或是對我的生活來做很大的打擊跟警告的話，我認為這是一個，很糟糕很糟糕的社會」。

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▲超馬好手林義傑。（圖／記者劉昌松攝）



對此，林智群分析林義傑事件的兩個重點，其一為非律師執行律師業務，且1年達到1000多件；其次，林的公司「先放影片吸引大家下載，再去抓人家，等於是設陷阱釣魚，製造犯罪（引誘別人犯罪），再去抓人家要錢。」

林智群表示，過去也有攝影師故意放自己拍的照片，事後提告不知情使用的學生，而家長為了孩子的前途，只能摸摸鼻子和解；他認為，林義傑被約談主因為公司違法，與茶水表無關，「如果硬要把這個事情跟政治扯在一起，我會說你真的有病。」「要不是數量龐大地檢署會注意到？」

據悉，台北地檢署日前偵辦智慧財產權相關案件時，意外發現「真相智財顧問有限公司」疑似向多家影視公司承包取締盜版的業務，並向侵權的民眾提告，藉此從和解金中依比例抽傭獲利。

▼林智群全文如下。（圖／翻攝律師林智群臉書）



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