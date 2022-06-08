冨樫義博每天畫兩頁手稿！網驚：老師別再傷害自己了

▲人氣漫畫《獵人》。（圖／翻攝自網路）



記者鄒鎮宇／綜合報導

《獵人》作者「冨樫義博」老師休刊3年，近日創辦推特帳號，曝光自己繪畫的進度，讓全世界的粉絲為之瘋狂。對此，有網友發現冨樫老師每日更新，與之前休刊的情況反差過大，開玩笑地說「老師！夠了！不要再傷害自己了！！」

冨樫義博自5月24日創立推特帳號（@Un4v5s8bgsVk9Xp）後，每天都會上傳繪製的手稿，且每篇稿子的下方都會寫著頁數。休刊王者重新連載的消息經集英社證實後，全世界的讀者都追蹤關心，希望困在船上的酷拉皮卡可以下船，讓冨樫老師的推特追蹤人數短短16天達到267人。

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▲▼冨樫義博創立推特帳號後，每天更新繪製進度。（圖／翻攝冨樫義博推特）



冨樫老師第一天發文表示，還有4話，至今疑似完成1整話，共計19頁後於6日說，「暫時，還有3話」，目前最新一話的進度為8日發布的第3頁及第4頁。

有網友在PTT發文，表示冨樫老師8日再次繪製兩頁手稿。由於冨樫老師突然的勤奮與休刊3年的方式反差過大，不少網友開玩笑留言說，「老師夠了…不要那麼辛苦QQ」、「每日綁架求救訊號」、「這監獄太不人道了」、「我可以這麼幸福嗎…」、「進度條每天都有在動，真的可以這麽幸福嗎」、「老師真的被綁架了 好可怕」、「我都不忍看富樫這樣操自己了QQ」、「老師你是被什麼死後更強的念制約了嗎，快求救阿」。

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