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昨發出1.1萬份口服藥物「使用率逾10%」　整體用藥率約6%

▲▼6/8中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布最新用藥數據，昨日共發出1萬1427人份口服藥物，其中Paxlovid用了9102人份、莫納皮拉韋用了2325人份，雖然未創新高，但指揮官陳時中表示，若以昨日發藥數比對單日確診數，使用率超過10%，而口服藥物至今共發出16萬2375人份，佔此波疫情總確診數6%。

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布新增8萬0195例本土病例，另增159例死亡創新高。今日新增本土病例中，有3縣市破萬例，分別為台中11587例、新北11443例、高雄11048例。其餘縣市除了嘉義縣、台東縣、澎湖縣、金門縣與連江縣外，其餘病例數都破千例。

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指揮中心表示，今日新增之80,195例本土病例，為37,611例男性、42,550例女性、34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為臺中市(11,587例)、新北市(11,443例)、高雄市(11,048例)、桃園市(8,039例)、臺南市(7,054例)、彰化縣(5,582例)、臺北市(5,531例)、屏東縣(3,236例)、新竹縣(2,293例)、新竹市(1,806例)、雲林縣(1,778例)、南投縣(1,705例)、苗栗縣(1,687例)、宜蘭縣(1,420例)、嘉義縣(1,367例)、花蓮縣(1,223例)、基隆市(1,115例)、臺東縣(933例)、嘉義市(878例)、澎湖縣(314例)、金門縣(99例)、連江縣(57例)。

▲▼6/8口服抗病毒藥領用統計。（圖／指揮中心提供）

▲6/8口服抗病毒藥領用統計。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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