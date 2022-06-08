快訊／恩恩爸事件爆「案外案」！新北消防怒告爆料男＋還原當下

記者陳雕文／新北報導

新北中和2歲男童恩恩案件爭議越燒越大，7日有前消防員具名爆料，消防局在恩恩爸聽取錄音檔當天，長官下令偽造報案。對此，新北消防局解釋是為了重現119進線量爆增忙碌情況，並非想偽造或掩蓋真相！因此於8日上午9點到地檢署按鈴申告，希望透過司法機關還消防局清白。

▲恩恩爸求81分鐘錄音檔，沒想到進了新北消防局後爆出案外案。（圖／翻攝恩恩爸臉書）

勤務指揮中心主任李宇松表示，出發點沒有惡意，但被該名網友惡意扭曲！當時因為恩恩爸在聽錄音檔的前一天主動表示，想到指揮中心瞭解119的環境，所以我才想到，透過一次模擬讓恩恩爸更了解作業環境及流程，這跟所謂的「圓謊」沒有關係。

李宇松還強調，模擬情境總共才約數分鐘，當時還有8位執勤員同時在線接電話，不會影響到民眾的報案需求，而給恩恩爸聽的錄音檔也沒有經過變造，為了捍衛自己的清白，在此嚴正提告。

新北消防局補充解釋，整件事情的誤會在於「認知」，李主任跟恩恩爸解釋流程，但恩恩爸並不知道這件事情是模擬而非當下的真實情形。但完全不影響恩恩爸後續聽錄音檔的權益，因為觀看演練是本局4樓，而聽錄音檔是在樓上的會議室，因此也不涉及所謂錄音造假的問題。

▼勤務指揮中心主任到地檢署按鈴申告。（圖／記者陳雕文攝）



