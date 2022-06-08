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政府高官偷情「人妻女下屬」被踢爆　長官竟瞎挺：沒什麼大不了

黃信融與許女去年7月上班時間，躺在黃的休旅車內幽會逾1小時。

▲黃信融與許女去年7月上班時間，躺在黃的休旅車內幽會逾1小時。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

去年7月，本刊踢爆水利署南水局官員黃信融，與許姓女下屬利用上班時間偷情，引發熱議。事後許夫提告，法院也判黃敗訴定讞，須賠償25萬元。離譜的是，黃、許並未因此被懲戒，考績依舊甲等，反倒是堅持依法調查的南水局政風室主任，考績被打乙等，面臨提前退休的窘境。知情人士指控，黃的舅舅是現任水利署長賴建信的老長官，賴為了報答提攜之恩，才大膽包庇黃。

去年7月本刊踢爆黃信融與女下屬在車上幽會，還互傳鹹濕簡訊，南水局長連上堯立刻請政風室蘇姓主任調查。不過，當天下班後連突然致電蘇主任，表示署長賴建信指示，調查結果不能影響黃信融的升遷。隨後，蘇主任又接到黃信融來電，黃自信滿滿地告訴他：「署長今天中午已經請我到台中辦公室碰面，署長認為，這件事沒什麼大不了，又不是貪汙舞弊！」

不倫戀曝光後，黃信融與許女皆未遭懲處，仍同在南水局（圖）任職。

▲不倫戀曝光後，黃信融與許女皆未遭懲處，仍同在南水局（圖）任職。

黃信融原定升任水利署台北水源特定區管理局副局長，後因不倫戀暫緩。（翻攝水利署官網）

▲黃信融原定升任水利署台北水源特定區管理局副局長，後因不倫戀暫緩。

此後不久，蘇的頂頭上司、水利署署本部政風室主任饒東傑跳過南水局，親自接手調查，並在去年8月5日與許夫訪談，饒一開始就暗示許夫不要扯到賴建信，並一再向許夫表示，黃信融的行為屬於私領域事件，且通姦已除罪，只能以《民法》侵害配偶權提告。

黃信融的舅舅是前經濟部次長楊偉甫，賴建信因楊的提攜，仕途順遂。

▲黃信融的舅舅是前經濟部次長楊偉甫，賴建信因楊的提攜，仕途順遂。

知情人士告訴本刊，黃信融長年炫耀自己的舅舅是前經濟部次長楊偉甫，南水局的人都知道。楊曾任水利署長、經濟部次長及台電公司董事長，2009年到2015年楊擔任水利署長期間，一路提攜賴建信，讓他從中水局主任工程司連跳四級成為副署長，最後更升任署長，賴可能是為了報答老長官，才會包庇黃，此事有脈絡可循。


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