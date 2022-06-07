劇場工作者上課就賺3萬！紙風車募款開課　報名時間條件看這裡

▲紙風車號召劇場自由工作者一起進修、共創，上課一個月就能領3萬元。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／台北報導

紙風車文教基金會先前舉辦「紙風車文藝青年工作大隊」招募，共收穫315件履歷，為劇場注入一劑強心針，如今再舉辦「劇場不斷氣-一起活下去」人才培力共創計畫，號召受疫情影響的劇場自由工作者進修，上課及實務共創一個月，就能獲得「實務共創工作費」3萬元，即日起至6月14日受理報名。

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▲紙風車舉行「劇場不斷氣-一起活下去」號召劇場自由工作者一起進修、共創。（圖／紙風車劇團提供）

紙風車劇團秉持「給魚不如給釣竿」的理念募款開課，邀劇場自由工作者互相切磋，換取工作費。紙風車文教基金會董長長李遠（小野）表示，疫情期間，雖然人與人要保持社交距離， 但劇場人的心和心還是要緊靠在一起，就像碳火之間相鄰，彼此傳遞溫暖及火苗，讓希望之火永不熄滅。雖然紙風車也被取消近60場演出，也沒有收入，但凡還有一點力量，就絕不放棄。

劇團提到，連續3年疫情在台灣造成各行各業生態改變，而本就處於弱勢的藝文產業，衰敗最快、復甦最遲，2020年向企業好友募集款項，開設「紙風車學院-技術人才進修班」，讓因疫情失業的劇場技術人員上課進修，並發放獎學金，2班共40位技術人員生活無虞。

其中有妻小要照顧、有房貸壓力的邱逸昕，在前一波疫情也去當了外送員，當時的紙風車執行長李永豐聽到他去跑外送的消息，才發想舉辦課程，讓他得以留在劇場界。這次又遭遇了疫情，邱逸昕擔任分享者的角色，分享幕後技術經驗，讓更多劇場人能有所收獲，他說，「去年是我來進修，今年換我來回饋。」

而近來活躍於電視與劇場界的王為，也跟著紙風車下鄉超過百場演出，他曾去屠宰場將切割好的雞肉載送到各個店家，每天從凌晨開始運送，直到清晨7點結束才回家，下午再回劇團排練。他說，「很多劇場人因為疫情而轉行，但我不考慮找其他正職，會找兼職機會，然後等疫情穩定再回來表演。」演員鄒宜忠、江翊寧也紛紛表示想參加此次進修共創機會。

▲紙風車舉行「劇場不斷氣-一起活下去」號召劇場自由工作者一起進修、共創。（圖／紙風車劇團提供）

文化部長李永得也表示，看到紙風車提出這個計畫時非常感動，因為疫情當中大家都非常辛苦、受創甚深，為了劇場能夠繼續撐下去，在這麼困難環境下提出積極性的計畫；此外還有民間企業中國信託大力支持，等於企業界、政府和劇團，大家一起合作，讓更多表演藝術界的朋友可以度過這個難關，也精進自己能量，等待疫情過後重新復出。

中國信託商業銀行行政長高人傑執行副總表示，中國信託長期參與藝文展演動，力挺台灣文創產業發展，同時結合社會關懷，跟著紙風車，讓偏鄉孩子們也可以感受藝術的薰陶，紙風車不只讓中信是個銀行，而是更接地氣的社會企業。中信跟政府配合一些紓困的措施，以行動支持本計畫，蓄積能量，期望相關藝文界的朋友們能夠重新站起來。

此計畫預計招收2班共80名學員，即日起至6月14日開放報名，邀請3年以上劇場工作經驗的自由工作者填寫報名表單，通過書面審查後即可上課。詳情可至活動官網查詢。