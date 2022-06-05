菲律賓布盧桑火山噴發！火山灰衝上1公里高空　警戒層級升高

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓呂宋島南部蘇索岡省的布盧桑火山（Mount Bulusan）5日噴發，持續約17分鐘，火山灰一度衝上1公里高空。菲國火山暨地震研究所（PHIVOLCS）提升火山警戒層級，警告居民不要進入危險地區。

根據《路透》，布盧桑火山為菲律賓24座活火山之一，距離馬尼拉約600公里，為菲國最活躍的火山之一，前次噴發是在2017年6月，5日時隔近5年再度噴發。附近居民拍攝的影片可見，火山噴出的火山灰形成大片火山灰雲，籠罩整片天空。

LOOK: A netizen captured the reported phreatic eruption at Mount Bulusan in Sorsogon on Sunday, June 5.



Photos by Ruben Basilio/Facebook pic.twitter.com/CrbNPIiJvH — Rappler (@rapplerdotcom) June 5, 2022

PHIVOLCS聲明指出，此次噴發前24小時內發生77次地震，噴發後已將布盧桑火山警戒層級自5個級別中最低的0上調至1，代表火山目前處於異常狀態（abnormal condition）。

PHIVOLCS所長索里頓（Renato Solidum）說明，火山噴發發生於當地5日上午10時37分，持續約17分鐘，呼籲民眾不要進入火山周圍半徑4公里的危險區域，若所在地區受到火山灰影響，則須佩戴口罩或待在室內。

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