菲律賓布盧桑火山噴發！火山灰衝上1公里高空　警戒層級升高

記者陳宛貞/綜合外電報導

菲律賓呂宋島南部蘇索岡省的布盧桑火山(Mount Bulusan)5日噴發,持續約17分鐘,火山灰一度衝上1公里高空。菲國火山暨地震研究所(PHIVOLCS)提升火山警戒層級,警告居民不要進入危險地區。

根據《路透》,布盧桑火山為菲律賓24座活火山之一,距離馬尼拉約600公里,為菲國最活躍的火山之一,前次噴發是在2017年6月,5日時隔近5年再度噴發。附近居民拍攝的影片可見,火山噴出的火山灰形成大片火山灰雲,籠罩整片天空。

LOOK: A netizen captured the reported phreatic eruption at Mount Bulusan in Sorsogon on Sunday, June 5.



Photos by Ruben Basilio/Facebook pic.twitter.com/CrbNPIiJvH