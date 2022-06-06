文化部公布最新人事　廖仁義接任國美館館長、梁永斐續專任史博館

▲國立臺灣美術館新任館長廖仁義。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

文化部今（6）日宣布最新人事安排，「國立臺灣美術館」館長將由國立臺北藝術大學博物館研究所教授廖仁義接任；而原國美館館長梁永斐，則繼續專任國立歷史博物館館長。此次人事安排，將於7月1日正式生效。



文化部長李永得表示，梁永斐館長於2020年11月接任國美館館長至今，順利完成「國家攝影文化中心」開館、持續推動「重建臺灣藝術史」相關研究與展覽、國美館軟硬體升級等重要任務，並於今年2月接下兼任史博館館長的重任。

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▲國立歷史博物館館長，將由梁永斐專任。（圖／文化部提供）



而兼任史博館館長期間，以其專業角度梳理國美館及史博館兩館分工定位，並完成史博館館藏盤點，更讓延宕已久的整建工程順利步上軌道，預計於明年8月試營運，對於整建後營運方向梁館長亦有完整擘劃。考量國美館及史博館兩個國家級館舍的長遠、專業發展，將由梁永斐館長專任史博館館長。



而新任國立臺灣美術館館長廖仁義，是法國巴黎第十大學美學博士，現任國立臺北藝術大學博物館研究所教授兼圖書館館長、傳統藝術研究中心主任，曾任駐法國臺灣文化中心主任、北藝大博物館研究所所長、北藝大主任秘書等。



李永得表示，廖仁義館長具美學評論、策展與博物館管理專業，理論研究及行政實踐兼長，相信能持續帶領國美館強化臺灣美術史、攝影史建構，在豐碩的臺灣藝術典藏及研究基礎上，以國家美術館的高度推廣深化，並進一步跨域合作，與國際接軌，讓世界看見臺灣的藝術能量。