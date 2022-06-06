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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨選戰提名節奏延至8月？　林佳龍喊話：防疫、選舉可併行！

記者陶本和／台北報導

面對年底選戰，民進黨目前仍著重於防疫工作，選戰節奏確定再延緩，外傳可能拖遲至8月才著手處理。對此，有意參選台北市長的無任所大使林佳龍6日受訪時表示，沒有聽到延後的決定，選舉只不到半年，現在防疫優先，但民主選舉也要逐步向前走。

▲▼林佳龍出席台北國際書展：吳坤佶醫師新書發表。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林佳龍出席台北國際書展。（圖／記者屠惠剛攝）

行政院長蘇貞昌上午召開擴大防疫會議，會中明確指出台灣已經邁入兼顧經濟的正常生活模式；不過，民進黨面對年底的選戰，仍以防疫為優先，在選舉的提名節奏有意再延緩，甚至外傳可能遲至8月才會著手處理。

對此，身為選對會成員的林佳龍下午受訪時表示，他沒有聽到延後的決定，選舉只有不到半年，現在防疫優先，可是民主選舉也要逐步向前走，各政黨推出人才大家要選賢與能，市政也要進行討論，這應該是可以併行。

林佳龍表示，台灣要走向正常生活、防疫做好，民主政治也可以一步步向前走，本身期待任何的民主選舉大家可以著重公共政策討論，不僅選人選黨，選擇城市跟國家的願景還有未來。

林佳龍強調，他提供自己對於首都願景的想像，有大台北首都圈的12堂課，先提出交通願景，希望能夠領導民主競爭跟城市願景。

▼林佳龍出席台北國際書展。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼林佳龍出席台北國際書展：吳坤佶醫師新書發表。（圖／記者屠惠剛攝）

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