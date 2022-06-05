夫要孕妻拿行李稱「妳身體狀況良好」　她爆氣離開機場

▲國外一名人妻日前在網上發文指控，丈夫在機場要求懷孕十二週的她拿行李，讓她爆氣離開機場。（示意圖／翻攝自Pexeles）



圖文／CTWANT

女人懷孕後，多半為了胎兒健康，避免做出讓自己感到壓力的舉動。國外一名懷孕人妻日前發文控訴，丈夫在機場要她幫忙拿兩大包行李，夫妻雙方因此險些失和。貼文一出，引發迴響。

根據《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，美國一名人妻3日在論壇Reddit以「在我丈夫試圖讓我幫他拿行李後，我離開了機場」為標題發文表示，懷孕12週的她去機場接出差一個月回來的丈夫，結果夫妻倆才剛對眼不到片刻，她竟被丈夫要求拿行李，「他一看到我就放開他的兩個大包開始走路，我試圖讓他停下腳步，但他卻告訴我，應該拿起他的包包然後跟緊著他。我告訴他，那些袋子太重了，我拿不動，我認為這是他的行李，所以要處理它的人是他，不是我，再或者還可以請機場人員協助，但他選擇繼續向我抱怨坐四小時的飛機有多累。」

人妻耐心說明，沒想到換來的卻是丈夫依舊我行我素，最終該人妻憤怒離開機場，「我把他的行李放在原地，從他身邊離開。他嚇壞了，開始對我大吼大叫讓我回來。我離開機場，上了我的車，然後就開車離開了，當下我感到非常沮喪和羞辱。」該人妻指出，後來丈夫自行坐車回家，並以「反應過度」、「讓他難堪」等字句飆罵她在機場的種種舉動。

貼文發布後，有網友表示「你絕對沒有做錯什麼，他怎麼敢像對待僕人一樣對待他的妻子」、「聽起來你最終會自己照顧這個孩子」、「你嫁給了一個孩子」。

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