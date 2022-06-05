汐止情侶「可怕鬼切」雙亡！女友身分曝光　是大眼陶藝新秀陳子雲

▲陶藝新秀陳子雲與男友在上班途中遭到聯結車輾斃。（圖／翻攝陳子雲IG）

記者張君豪、陳韻如／新北報導

新北市汐止區大同路三段、大安街口1日發生一起死亡車禍，28歲陳姓男騎士載著29歲陳姓女友上班途中，突然內切左轉，遭聯結車輾過，雙雙身亡。陳女身分事後曝光，是知名陶藝新秀陳子雲，過去還曾接受藝人黃子佼採訪，如今卻因為一場車禍喪命，也讓黃子佼不捨的在臉書上哀悼，「一路好走謝謝美麗的陶藝。」

黃子佼昨4日凌晨在臉書貼出一段受訪影片，並發文哀悼，「一位網友告知我一個事故，讓充滿潛力的她黯然離場，很慶幸曾經為妳做過訪問，很遺憾沒有收藏妳的作品，一路好走謝謝美麗的陶藝」。原來陳子雲就是1日在汐止與男友遭到聯結車輾斃的陳姓女子，而這噩耗傳出，也讓不少藝文界人士相當不捨。

▲▼車禍畫面曝光，陳男左轉後，1秒就被聯結車輾過。（圖／翻攝爆廢公社）

此外，有陶藝收藏家也在臉書悼念，並細數過去陳子雲所參與的每一個展覽，其中陳子雲也有不少作品在展覽中售出，收藏家更是忍不住稱讚陳子雲，「作品件件精彩」。

另外，透過陳子雲的IG可以看到，她的作品多以植物為元素，做工細膩，花卉作品栩栩如生，近期更開設了陶藝展。然而，卻因為一場車禍奪走寶貴的生命，不少網友得知後也紛紛留言哀悼，「你的作品真的好棒，請安息」、「永遠記住妳美好作品」。

https://youtu.be/qzDidmTy4DI